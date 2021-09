TVアニメ『呪術廻戦』とサンリオキャラクターズとの初コラボが決定した。

第1弾のコラボとなる今回は、

・虎杖悠仁×ポチャッコ

・伏黒恵×バッドばつ丸

・釘崎野薔薇×マイメロディ

・七海建人×ポムポムプリン

・五条悟×シナモロール

・宿儺×ハローキティ

の6キャラクターが登場。「食べ歩き」「お散歩」などのシチュエーションを描いたかわいいコラボビジュアルとなっている。

全国の映画館でコラボグッズが発売となり、『劇場版 呪術廻戦 0』の公開を前に、映画館を盛り上げる(10月下旬~11月初旬予定)。

■呪術廻戦×サンリオキャラクターズカンバッジセットA~C/各660円



■呪術廻戦×サンリオキャラクターズミニクリアファイルセットA~C/各550円

そのほか商品情報は「呪術廻戦」公式サイトにて。

(C)芥見下々/集英社・呪術廻戦製作委員会

(C) 2021 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. S620940