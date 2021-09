2021年10月から放送開始となるTVアニメ『ディープインサニティ ザ・ロストチャイルド』より、キービジュアルや第2弾PV、スタッフ・キャスト情報が公開された。

キービジュアルには、主人公の時雨・ダニエル・魁が描かれている。背中から透けて見えるものは……?

そして、第2弾PVには、時雨・ダニエル・魁らの姿、そして巨大地下世界 アサイラムが垣間見える。

●TVアニメ「ディープインサニティ ザ・ロストチャイルド」第2弾PV

■TVアニメ『ディープインサニティ ザ・ロストチャイルド』スタッフ情報

世界観原案:深見真、海法紀光、塩野干支郎次

監督:大沼心

シリーズ構成・脚本:下山健人

キャラクターデザイン:山吉一幸

色彩設計:水本志保

美術監督:新城湧基

3D監督:北村浩久

撮影監督:山本聖(チップチューン)

編集:木村勝宏

音楽:未来古代楽団

音響監督:郷文裕貴

音響制作:ビットグルーヴプロモーション

アニメーション制作:SILVER LINK.

制作協力:KADOKAWA

原作・製作:SQUARE ENIX

■TVアニメ『ディープインサニティ ザ・ロストチャイルド』キャスト情報

時雨・ダニエル・魁:下野紘

ヴェーラ・ルスタモワ :小清水亜美

レスリー・ブラン:鳥海浩輔

ローレンス・ラリー・ジャクソン:広瀬裕也

小鳩玲香:野口瑠璃子

餅木スミレ:本渡楓

エルシー:田中貴子

TVアニメ『ディープインサニティ ザ・ロストチャイルド』は、2021年10月よりTOKYO MXほかにて放送開始予定。各詳細は公式サイトにて。

(C)2021 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.