千賀史貴原作、北大路みみ作画による新連載「ピンキーパーキーズ 区画世界の旅」が、本日9月14日にマンガ5でスタートした。

同作は普通のOL・ヒメコと、彼女の家に居候する自由人・ピンキーの日常を描く異世界トラベルファンタジー。ピンキーには“区画世界”と呼ばれる別世界へのゲートを開く力があり、「タピオカ飲みたい」などひょんな思いつきでその門を開いては、ヒメコを異世界での冒険に連れ出す。4話までが一挙に公開されており、9月20日まではログイン不要で楽しむことができる。

また9月22日には、ごえたむによる新連載「ごえたむのまったりニノクロ生活」もスタート。スマートフォン向けRPG「二ノ国:Cross Worlds」、通称「ニノクロ」の公式プレイマンガとなっており、ゲーム内では本作の連載開始を記念したプレゼントも用意される。

さらにマンガ5では、9月22日より「レベルファイブ大喜利」と題した企画を毎週開催。最優秀賞に選ばれた人には、Amazonギフト券1000円分のコードが贈られる。

(c)LEVEL-5 Inc. (c)Netmarble Corp. & Netmarble Neo Inc. All Rights Reserved.