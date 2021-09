This is just a quick note. これ単体で「取り急ぎご報告まで」とできるだけでなく、that節を続けて「~ということを取り急ぎご報告いたします」という意味にも使用できます。

I just want to let(tell) you (that~)

直訳すると「ただあなたにお知らせしたかった」となり、「取り急ぎご報告いたします」と同意表現として使用されます。