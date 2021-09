バンダイ キャンディ事業部は、すみっコぐらしのチルドデザート「すみっコぐらし レアチーズタルト」(各248円)を、9月14日より全国のファミリーマート(一部店舗、また沖縄を除く)のチルドデザートコーナーにて販売する。

すみっコぐらし レアチーズタルト」(各248円)

「すみっコぐらし レアチーズタルト」は、サクサク食感のシュクレ生地の中にたっぷりとレアチーズ味のムースを詰め込んだタルト。ムースの上にはオリジナルデザインのプリントフィルムをのせている。

パッケージとフィルムのデザインには、すみっコたちがとかげのおうちにあそびにいく様子が描かれたデザインテーマを使用。フィルムデザインは、“ふろしき”のバスケットをもつ「しろくま」、森で見つけたりんごをほおばるくいしんぼうの「ねこ」、森で出会った“きのこ”のカサを観察する「ぺんぎん?」、なかよしの“にせつむり”と一緒にベレー帽をかぶった「とかげ」など、全部で6種類を販売する。

(C)2021 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.