ゴディバ ジャパンは7月1日、人気キャラクター「すみっコぐらし」とコラボレーションした限定アイテムを、全国の「ショコリキサー」取扱いショップにて順次販売を開始した。今回のラインナップは3種類で、いずれも数量・期間限定商品となる。

限定アイテム3種類を展開

「ショコリキサー MEETS すみっコぐらし『オリジナルショッピングバッグ』」

7月1日に発売した「ショコリキサー MEETS すみっコぐらし『オリジナルショッピングバッグ』」は、ゴディバの人気チョコレートドリンク「ショコリキサー」に寄り添った「すみっコぐらし」のキャラクターが描かれたチョコレートカラーのバッグ。長めの持ち手で肩掛けでも使用できる。

「ショコリキサー MEETS すみっコぐらし『オリジナルてのりぬいぐるみ』」

8月2日からは「ショコリキサー MEETS すみっコぐらし『オリジナルてのりぬいぐるみ』」が登場。手のひらサイズの"しろくま"、"ぺんぎん?"、"とんかつ"、"ねこ"、"とかげ" の可愛らしいオリジナル手乗り人形5種類を展開する。

「ショコリキサー MEETS すみっコぐらし『オリジナルミニマイボトル』」

9月1日には、「ショコリキサー MEETS すみっコぐらし『オリジナルミニマイボトル』」を発売。ショコリキサーとすみっコぐらしのキャラクターが施されたデザインで、容量120mlの持ち運びに便利なステンレス水筒となっている。

また、7月1日より、期間中に対象のショコリキサーを5杯購入すると、ショコリキサー MEETS すみっコぐらし「オリジナル商品」3種類と、ゴディバの季節の人気商品のセットが抽選で100人に当たるスタンプキャンペーンを実施。さらに、ゴディバ公式アプリをダウンロードの上、ゴディバショップにて、ショコリキサー MEETS すみっコぐらしのビジュアルにARカメラをかざすと、限定のスペシャルコンテンツを楽しめるという。

©2021 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.