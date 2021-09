劇団飛行船より「映劇ライヴエンタテイメント」の舞台『饗宴「茜さすセカイでキミと詠う~絆~」』千秋楽公演のレンタル配信がスタートした。

舞台『饗宴「茜さすセカイでキミと詠う~絆~」』千秋楽公演は2021年5月に上演。レンタル配信では本編、カーテンコールの模様が収録されている。販売期間は9月13日12:00から9月26日21:00まで。配信期間は10月3日までとなっている。

(C) GCREST, Inc. (C) Mynet Games Inc (C)饗宴「茜さすセカイでキミと詠う~絆~」製作委員会