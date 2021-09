『バンドリ!』ボーイズプロジェクト『ARGONAVIS from BanG Dream!』のライブイベント「ARGONAVIS LIVE 2021 COVER FESTIVAL」が2021年10月5日、KT Zepp Yokohamaにて開催決定。

「ARGONAVIS LIVE 2021 COVER FESTIVAL」は、プロジェクト初となるカバー曲のみの公演。はArgonavis、GYROAXIA、Fantôme Iris、風神RIZING!のメンバーとサポートメンバーによる特別なライブになるとのこと。また、先行受付がブシロードミュージックパスポートにてスタートしており、受付期間は9月12日までとなっている。

