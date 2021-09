ダンス&ボーカルグループ・FANTASTICS from EXILE TRIBEが、2ndアルバム『FANTASTIC VOYAGE』を8月18日にリリース。EXILE/GENERATIONS/PKCZの白濱亜嵐が作曲に加わったリード曲「Drive Me Crazy」や、機動戦士ガンダムの世界観をFANTASTICS流に表現した「TO THE SKY」など、新録曲4曲を含む全14曲が収録されている。

FANTASTICS from EXILE TRIBE(後列左から堀夏喜、木村慧人、澤本夏輝、瀬口黎弥、前列左から佐藤大樹、八木勇征、中島颯太、世界) 撮影:加藤千雅

アルバム発売日の8月18日は、中島颯太の22歳の誕生日。また、堀夏喜は8月6日に24歳、木村慧人は8月16日に22歳を迎えた。8月生まれの3人に誕生日を迎えての抱負を聞くとともに、メンバーの誕生日にまつわるエピソードも聞いた。

――まず、中島さんから抱負をお聞かせください。

中島颯太:クリエイティブなことでFANTASTICSに還元できるよう、挑戦していく年にしたいなと思います。

――クリエイティブなこととは?

中島:音楽的な面もそうですし、映像やカメラ、イラストなど、いろんなことに挑戦し、FANTASTICSをいろんな場所やステージで出していけるようにしたいです。

――すでに動き出しているのでしょうか。

中島:最近はずっと作詞作曲に挑戦していて、また、ピアノとギターを1から習い始めています。ほかは全部独学ですが、カメラに関しては、メンバーを撮るのが好きなのでメンバーを撮って練習しています

――木村さんはいかがですか?

木村慧人:デビューから3年経って2ndアルバムをリリースさせていただきましたが、今後のツアーなどのためにも、パフォーマンスの面で成長できるようにこれからも自分らしく頑張っていきたいと思います。

――木村さんが考えている自分らしさとは?

木村:パフォーマンスのことではないですが、私生活でも笑顔を大切にしています。自分の明るさで周りが自然と笑える環境を作れたらなと思います。