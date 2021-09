LiSAが2021年9月8日にリリースするニューシングル「HADASHi NO STEP」の収録楽曲や、クリエイター情報、商品見本画像、特典情報などが一挙公開された。

今作のCDに収録されるのは初回限定生産盤・通常盤ともに共通の全4曲。TBS系火曜ドラマ『プロミス・シンデレラ』の主題歌で、タイトルトラックとなる「HADASHi NOSTEP」をはじめ、収録されるカップリング全曲の作曲をUNISON SQUARE GARDENの田淵智也が担当。田淵智也のLiSA楽曲への参加は2020年にリリースされた5thアルバム『LEO-NiNE』以来、1年ぶりとなる。そして、初回生産限定盤のDVDには、「HADASHi NO STEP -MUSiCCLiP-」が収録される。

■LiSA「HADASHi NO STEP」収録楽曲(初回生産限定盤・通常盤共通)

01. HADASHi NO STEP (作詞:LiSA/作曲:田淵智也/編曲:島田昌典)

02. rapid lady ハレーション (作詞:田淵智也/作曲:田淵智也/編曲:堀江晶太)

03. た、い、せ、つ Pile up (作詞:田淵智也、LiSA/作曲:田淵智也/編曲:tofubeats)

04. HADASHi NO STEP -Instrumental-

なお、今シングルのテーマカラーは「オレンジ」となっている。

そして、ニューシングル「HADASHi NO STEP」のCD封入特典として同封されている応募はがきにて応募すると抽選で100名に、LiSA直筆サイン入り「HADASHi NO STEP」ポスター、または10名にLiSA直筆サイン入り「LiVE is Smile Always ~LADYBUG~」グッズがプレゼントされる。

また、対象店舗にて購入すると先着で<オリジナルポストカード>がプレゼントされる。

LiSAの19thシングル「HADASHi NO STEP」は、2021年9月8日(水)の発売予定。各詳細は公式サイトにて。