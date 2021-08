「目処が立つ」は、日常会話はもちろんビジネスシーンでもよく使われる言葉のひとつです。しかし「目途」と書くのかや「目処がつく」など似たような表現もあり、その違いを理解している方は少ないでしょう。

そこで本記事では、「目処が立つ」の意味や使い方、また「目処がつく」との違いや、「目処」と「目途」の違いについてくわしく解説します。さらに、「目処が立つ」の類語や、英語・中国語での例文も紹介するのであわせて覚えておきましょう。

目処が立つ(めどがたつ)の意味とは

「目処が立つ(めどがたつ)」の「目処」は、「目当て・目指すところ・物事の見通し」という意味があります。

「目処が立つ」の「立つ」にはさまざまな意味がありますが、そのひとつに「物事が新たに設けられる」という意味が存在します。目標などが定まるときに「〇〇が立つ」という使い方ができ「目処」と「立つ」を組み合わせた「目処が立つ」になりました。

そのため、「目処が立つ」は「将来の見通しが立つこと」や「目的達成の見込みがつくこと」という意味を持ちます。

「目処」の由来

「目処が立つ」で使われている「目処」の由来には二つの説があります。

■易占いで使う道具から

一つ目は、易占いの道具「筮竹(ぜいちく)」の原材料からきているという説です。易占いの「筮竹」は細い竹製の棒で、かつては「メドハギ」という雑草が使われていました。その影響で易占いの道具が「メド」や「メドギ」、「メドキ」と呼ばれ、占い自体を「メド」と呼ぶようになりました。

占いは先を見通したり将来の指針になったりすることから、「メド」が「見通し」という意味を持つようになったとされています。

■裁縫用の針穴から

二つ目の由来は、裁縫用の針にある穴や穴の下のくぼみ「針孔(みぞ)」からきたという説です。針孔は糸を通すことを目指す穴のため「目当て・目的・目標」を意味するようになりました。

「針孔」は「めど」と読むケースもあるため、「目処」の由来になったといわれています。

「目処が立つ」と「目処がつく」の違い

「目処」は「目処がつく」と表現することもあります。「目処が立つ」と「目処がつく」のそれぞれの意味は以下の通りです。

■目処が立つ

将来の見通しが立つこと・目的達成の見込みがつくこと。

■目処がつく

実現や解決などの見通しがつくこと・見通しがまとまること。

このように、「目処が立つ」と「目処がつく」はほぼ同じ意味を持つ言葉です。「見通しが明確になる」のは「目処が立つ」、「見通しがまとまる」のは「目処がつく」と覚えるといいでしょう。

「目処」と「目途」の違い

「目処」と似た言葉に「目途」があります。「目途」の正式な読み方は「もくと」ですが「めど」と読むこともできます。ここでは、「目処」と「目途」の違いをみてみましょう。

■目処(めど)

目当て・目指すところ・物事の見通し。

■目途(もくと・めど)

目標・目的・目当て。

上記から「目処」と「目途」は、ほぼ同じ意味を持つ言葉であることがわかります。ただし、「目途」は目標という意味が強い言葉です。そのため、「目処=見通し」、「目途=目標」と使い分けるといいでしょう。

また、「目処」は日常会話やビジネスシーンなど一般的な会話でよく使われ、「目途」は公的な書類などかしこまった場面で使われます。公的な書類で使用される際は「めど」ではなく「もくと」と読まれることが多いです。

「目処が立つ」の使い方とビジネス例文

「目処が立つ」の使い方について解説します。ビジネスシーンで使える例文も紹介するのであわせて覚えておきましょう。

「目処が立つ」の敬語表現はない

「目処が立つ」の敬語表現は特にありません。そのため、目上の人との日常会話やビジネスシーンでは語尾に「〜です」「〜ます」などの丁寧語をつけて敬意を表しましょう。

<例文>

このコンビニは7月上旬にオープン予定だったのに、スタッフが集まらないため開店の目処が立っていない。

「資金繰りの目処が立ちました。」と伝えたあとの社長は、かなり安心しているように見受けられる。

8月はノルマ達成の目処がまだ立っていないため、上司から発破をかけられた。

在庫を抱えてしまったあの商品は、再利用の目処が立たず放置状態である。

台風の影響で2日前からこの地域一帯が停電した。数日経つのに復旧の目処が立っていない。

父の退院の目処が立ち看病が必要なくなったので、仕事復帰について上司と相談する。

「目処が立つ」の類語・言い換え

「目処が立つ」の類語や言い換え表現を紹介します。あわせて覚えておきましょう。

見通しが立つ(みとおしがたつ)

「見通しが立つ」は「今後どのようなことになるのか、予測がつくこと」という意味です。「目処が立つ」よりも長期的なニュアンスで使えます。

見当がつく(けんとうがつく)

「見当がつく」は「大体において妥当と思われる予想や見込みがつくさま」という意味です。「目処が立つ」よりも少し確実性が低く、予想の段階で使用できます。

見込みがつく(みこみがつく)

「見込みがつく」は「希望通りに物事が運べそうになること」という状態を表現した言葉です。「見込み」は「予想や予測」のことを指し、「つく」は「ある定まった状態」を意味します。そのため、「今後の予想や予測が定まる(まとまる)」という状況で使えます。

目鼻がつく(めはながつく)

「目鼻がつく」は「物事の大体のところが決定する・おおよその見通しが立つ」という意味です。肖像画などを描く際、目や鼻を描くことで全体像がわかるようになることから、上記の意味を持つようになりました。

目算が立つ(もくさんがたつ)

「目算が立つ」の「目算(もくさん)」は、「囲碁で自分と相手の地を計算する」という意味を持っています。顧客の人数や売上、選挙の票など、大体の見込みをつけるときに使用します。

「目処が立つ」の英語・中国語の例文

「目処が立つ」を英語と中国語でどのように表現するのか、例文を紹介します。

<英語の例文>

英語:There are many small and medium-sized companies that have no prospects for cash flow.

意味:資金繰りの目処が立っていない中小企業が多い。

英語:Since there is no prospect of restoring power, we have to live without electricity.

意味:停電復旧の目処が立っていないので、電気が使えないなかで生活しなければならない。

<中国語の例文>

中国語:部门的气氛有所改善,因为我们正在按计划完成本月的配额。

意味:今月のノルマ達成の目処が立ったので、部署の雰囲気がよくなった。

中国語:现在,我们即将进入中国,我们期望扩大我们的业务。

意味:中国進出の目処が立ったので、ビジネスの拡大が期待できる。

「目処が立つ」を正しく理解し使いこなそう

「目処が立つ」は「将来の見通しが立つこと」や「目的達成の見込みがつくこと」という意味の言葉です。似た意味を持つ「目処がつく」や「目途」との違いも確認しておきましょう。

「目処が立つ」の類語・言い換え表現も覚えておくと、ビジネスシーンで役立ちます。英語や中国語もあわせて確認し「目処が立つ」を使いこなせるようになりましょう。