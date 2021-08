「大丈夫です」は口語表現としてよく浸透していますが、肯定の意味でも否定の意味でも使われるため、意味が伝わりにくい面がある言葉です。ビジネスで使う場合、相手に誤解を招いてしまうこともありますので、別の言葉に言い換えるのが望ましいでしょう。

この記事では、「大丈夫です」にはどのような意味があるのか、ビジネスシーンでの言い換え例や使い方、英語表現などを紹介します。

何かを問いかけたときに、若者を中心に「大丈夫です」と返答する人が増えています。しかし「大丈夫」は肯定の意味でも否定の意味でも使われており、意味があやふやです。

例えば、「体調がいいです」という意味で「大丈夫です」と答えることもあれば、「必要ありません」という意味で「大丈夫です」と答えることもあります。

どのような意味で「大丈夫です」と答えているのかは前後の文脈から推測しなければならず、少しわかりにくい表現です。

「大丈夫」には、下記のような意味があります。

このように、本来「大丈夫」という言葉はポジティブな意味で使われる表現です。相手の提案を否定する場合に用いる「大丈夫です」のようにネガティブな意味として用いられる表現ではありません。

つまり現代において「大丈夫です」は、本来の意味とは異なる意味で使われています。

「大丈夫です」という言葉は、肯定と否定どちらの意味でも使われるため、場合によっては受け手がどちらの意味かわからないこともあります。誤解を招いてしまう原因となるため、ビジネスシーンで使うのはなるべく避ける方がいいでしょう。

日本において「大丈夫」という表現は、13世紀頃の書物にはすでに登場していました。しかし、現在の使い方とは少し異なり、「立派な男子」という意味でした。

そこから意味が変化していき、「極めて丈夫である様子」という現在の使い方になったと言われています。

「大丈夫です」という表現には丁寧語の「です」が付いているものの、敬語とは言いがたい表現です。内容のあやふやさもあって、ビジネスシーンにはふさわしくありません。

そこで、「大丈夫です」を言い換えられる、ビジネスシーンにふさわしい表現を見ていきましょう。

「大丈夫です」を肯定の返事として「大丈夫です」を使いたい場合は、否定の意味と誤解されないよう下記のような表現に言い換えましょう。

「大丈夫です」を否定の言葉として用いる場合、ビジネスシーンでは下記のような表現に言い換えるのが適切です。

断る場合に「結構です」はよく使われる表現ですが、「大丈夫です」と同様誤解されてしまうことがあります。なぜなら「結構です」は肯定の意味で使われることもあるからです。そのため「はい」や「いいえ」など、どちらの意味で使っているのかがわかるよう、他の言葉と組み合わせるのが良いでしょう。

また断る場合の「結構です」は、相手にきつい印象を与えてしまう可能性がある表現です。ビジネスシーンにおいては、「辞退させていただきます」「見送らせていただきます」など、柔らかい表現に言い換えるとよいでしょう。

ビジネスシーンでは相手に「大丈夫ですか」を使って尋ねたい場合、下記のような言葉に言い換えるのが適切です。

何を聞きたいのかがはっきり分かる言葉を付け加えれば、より伝わりやすいでしょう。

ビジネスシーンで「大丈夫です」を使うと、相手に稚拙な印象を与えてしまうことがあります。そこで、ビジネスシーンで「大丈夫です」をどう言い換えればいいのか、具体例を見ていきましょう。

ミーティングや社内の会合などへ参加できるか尋ねられ、参加の意志や問題ないということを伝えたい場合、下記のような言い回しで返事しましょう。

できるかどうかたずねられて「大丈夫です」と返答すると、肯定なのか否定なのかが伝わりにくいです。下記のような言い回しに変えて、自分の意志を伝えられるようにしましょう。

商品やサービスを勧められて断る場合に「大丈夫です」と伝えてしまうと、肯定の意味だと誤解されてしまうことがあります。下記のような表現に言い換えましょう。

相手から謝罪された返答として適切な返答がわからず、「大丈夫です」と言ってしまうことがあります。しかし、ビジネスシーンでは適切ではありませんので、下記のような返答に言い換えましょう。

「大丈夫です」の英語表現を紹介します。肯定の意味と否定の意味とでは、使う表現も異なるのでそれぞれ覚えておきましょう。

「大丈夫です」を肯定の意味として使う場合、英語では「問題ありません」「OKです」など、返答の内容によって表現を調整してください。

・no problem ・sure ・It's all right ・That's fine with me ・It's OK

否定の意味で「大丈夫です」を使う場合、否定の言葉である「no」や「not」を、場合によっては必要であることを表す「need」や「necessary」と組み合わせると、うまく伝わります。

・No thank you

・It is not necessary

・I won't need that