「したたか」は、さまざまな意味合いをもった言葉です。「したたかな人」や「したたかに生きる」という表現がよく使われます。ビジネスシーンでも、会話の中に出てくることがあるのではないでしょうか。

本記事では「したたか」の意味や正しい使い方を解説します。また、類語や対義語、英語表現についてもまとめました。

「したたか」は、日常の会話でよく使われる表現のひとつです。しかし、よく耳にする言葉ではあるものの、よく意味を理解していない人もいるのではないでしょうか。ここでは、「したたか」の意味を解説していきます。

「したたか」は、「計算高い」や「しぶとい」という意味合いを持っています。そのため、ややネガティブな使い方をされるケースが多い言葉です。一方で「手強い」や「力強い」といったニュアンスも持っており、ポジティブな使い方をされることもあります。

また「したたか」は、「ひどく」や「強く」といった意味も持つ言葉です。「したたかに腰を打った」など、度合いの強さを示す際に使われるケースもみられます。

「したたか」は、ネガティブなイメージがつきまとう言葉です。「ずる賢い」といった意味を含んでいます。そのため、使う際には注意しましょう。使用例としては「したたかな女性」という表現が有名です。

ネガティブな使われ方が目立つ表現ですが、本来の意味合いではポジティブな側面が強い言葉です。「気丈な」や「手強い」といった意味があります。

こちらの意味は誉め言葉としても使うことができますが、相手によっては「一筋縄ではいかない頑なな人物」と捉えられることもあります。

「したたか」は肯定的、否定的の両面の意味を持つ言葉なので、相手に誤解を与えないように気をつけて使いましょう。

「したたか」は漢字で表すと、「強か」もしくは「健か」になります。それぞれの漢字の違いは、精神的に強いか身体的に強いかです。精神的な強さは「強か」で、身体的な強さは「健か」で表現します。文章で使用する場合には、ひらがなで表現されるケースが多いです。

ビジネスメールではひらがなで表現したほうがわかりやすいでしょう。

「したたか」の例文を、肯定的な表現と否定的な表現に分けて紹介します。また「したたか」を使った言い回しについてもまとめました。

肯定的なニュアンスで使うときは、以下のように言い表せます。

否定的なニュアンスで使うときは、以下のように言い表せます。

「したたかな女性」は、ややネガティブなニュアンスで使われる表現です。損得で行動するような女性をイメージするとわかりやすいでしょう。周りを気にせず、ずる賢く立ち回れるスキルを持つ人のことを表します。

そのため使う状況によっては、否定的な意味合いではなく、むしろ肯定的に捉えることも可能です。どちらの意味で使っているのか意識して使い分けましょう。

「したたかな男性」あまり聞き馴染みのない表現かもしれませんが、ときどき使われます。「したたかな女性」と比較して、否定的なニュアンスは少ないフレーズです。「賢い」や「気丈」といったニュアンスがあるので、褒め言葉としても使われます。

「したたかに生きる」とは、「たくましく生きる」や「しぶとく生きる」などと言い換えできるフレーズです。ポジティブな言い回しとして使えます。

「したたか」の類語について紹介します。「したたか」はネガティブなニュアンスの強い言葉ですが、ポジティブな意味も含んでいるのでそれぞれ使い分けられるようになりましょう。

「強い」といったニュアンスの意味があります。「したたか」は漢字にすると「強か」もしくは「健か」であり、精神的な強さと身体的な強さを表すことが可能です。「打たれ強い」の場合は、「強」という漢字が使われているものの身体的な強さもあらわすことを覚えておきましょう。物理的な打たれ強さも言い表せます。

「我慢強い」は、精神的な強さを意味しています。大変なことでも乗り越えられる強さを言い表しており、便利なフレーズです。

「辛抱強い」は、「よく耐えて我慢する」ことを意味しています。

「したたか」の対義語を紹介します。例文とあわせて覚えておきましょう。

「脆弱(ぜいじゃく)」は、「身体や組織がもろいこと」を意味します。「したたか」が「強さ」という意味合いをもっている一方で、「脆弱」は「弱さ」を表現する言葉です。使いやすく汎用性のある言葉なので、使ってみてください。

「神経質」とは、「細かいところにも過敏に反応すること」を意味します。「したたか」はあまり周りも気にせず気丈に振る舞う様子を意味しているのに対して、「神経質は」小さなことも気にかけてしまう様子をイメージできるでしょう。

誰かに使う場合には失礼にあたる可能性が高いため要注意です。

「したたか」の英語表現まで覚えておくことで、いざ使う場面になったとき対応できるようになります。また「したたか」を使った言い回し、「したたかな女性」「したたかな男性」「したたかに生きる」の英語表現についてもまとめました。

「したたか」をネガティブなニュアンスで表現したい場合には、以下のような英語を使います。

基本的にはネガティブなニュアンスで使われることの多い表現です。計算高さや頑固さを意味します。

「彼女はしたたかな女性だ」を英語で表すときには、以下のような表現ができます。

・She is a stubborn woman.

・She is a shrewd woman.

・She is difficult to deal with.