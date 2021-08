「度し難い(どしがたい)」は、日常会話の中ではなかなか聞くことがないので、どのような意味か正確に答えられる方は少ないでしょう。

本記事では、「度し難い」の意味や語源、正しい使い方を解説。また類語や英語表現についても紹介します。

「度し難い」とは、「救いようがない」や「どうしようもない」といった意味の言葉で、読み方は「どしがたい」です。

「度し難い」の「度し(度する)」は、仏教の言葉である「済度」の「度」が由来です。「済度」とは、「困難や苦労の中で苦しんでいる人を悟りの境地へ導き救い出す」という意味の言葉です。このことから、「度」は「救い」や「救済」というような意味を持っていることがわかります。

この「度し(度する)」に「難い(難しい)」がくっついて、「救いがたい」「救済するのが難しい」といった意味の言葉になりました。

あまり馴染みのない「度し難い」という言葉ですが、実は「度し難い」が含まれていることわざがあります。

「衆生」とは、「命あるすべての生き物」のことなので、文字通りに訳すと「(いくら慈悲深い仏でも)縁のない生き物を救うことは難しい」となります。

ここでいう「縁のない生き物」とは「仏を信じない人」のことで、それが転じて、「どの世界でも人の忠告を聞き入れない人は救いようがない」という意味をもつことわざになりました。

「救いようがない」という意味をもつ「度し難い」は、相手に対してかなり強い批判的な言葉です。意味もわからず使って相手を深く傷つけてしまった、なんてことにならないよう、正しい使い方を覚えておきましょう。

相手の言動に対して、「手の施しようがない、救いようがない」という意味の「度し難い」は、批判的な言葉だからこそ、日常生活で使うことはほとんどありません。いくら近しい間柄でも冗談半分でいうような言葉ではありませんので、注意が必要です。

「度し難い」を使った例文をいくつか紹介します。

「度し難い」は、相手に対しての悪口の要素が強いため、よほどのことがない限り使わない方がよいでしょう。

「度し難い」の類語にはどのどうな表現があるのか、例文とともに紹介します。

「始末に負えない」とは、相手に対して対処の仕方がわからず、もう「手に負えない」、「どうしようもない」といった意味の言葉です。「どうしようもない」という意味合いが「度し難い」と一緒なので、言い換えとして使用できます。

「付ける薬がない」とは、人の悪い性質や行動がなおる見込みがない様子を表す言葉です。「付ける薬がない」と比喩的な表現をしていますが、付ける薬がなければなおしようがないため、「手の施しようがない、どうしようもない」という意味になります。

また、「馬鹿に付ける薬はない」ということわざもあり、これは「馬鹿をなおす方法がない」「馬鹿はどうしようもない」という意味です。

「救いようがない」とは、相手に手を差し出して助けてあげようにも、救えそうにないのが目に見えている状態のことです。「手の施しようがない」や「どうしようもない」という意味の言葉なので、「度し難い」と同じように使うことができます。

「たちが悪い(質が悪い)」は、「性格が悪い」や「性質が悪い」という意味の言葉です。「たちが悪い」の「たち」の部分は、カタカナや平仮名、また「質」という漢字を用いて表記する場合もあります。

言葉自体の意味は、上記で紹介した「始末に負えない」「付ける薬がない」「救いようがない」などとは少し異なります。しかし、広義で捉えると「たちが悪いので、どうしようもない」ということができるので、「度し難い」とほとんど同じニュアンスで使用可能です。

「どうしようもない」「救いようがない」という意味の「度し難い」の英語表現としては、「incorrigible」や「hopeless」などが挙げられます。

「incorrigible」は、「訂正できる」や「矯正できる」という意味の「corrigible」に否定系の「in」がくっつくことで、「救い難い」「手に負えない」「矯正できない」という意味になります。

・Just week after getting out of jail, he tried robbing a bank again and got straight back behind the bars. He's simply incorrigible.(刑務所から出てきた1週間後には、再び銀行強盗を試み、刑務所に戻ってきた。彼はまさに救いようがない。)