dTVが、人気アニメ『BLEACH』の劇場版シリーズ全4作品を配信スタートした。

『劇場版 BLEACH MEMORIES OF NOBODY』

『BLEACH』は、家族を守るために悪霊・虚(ホロウ)を退治する死神代行になった高校生・黒崎一護とその仲間たちの活躍を描いた人気剣戟バトルアクション。本日10日発売の『週刊少年ジャンプ』には、同誌に連載されて20周年を迎えることを記念して、新作読み切りも掲載された。

そして今回、dTVで配信開始になるのは、『BLEACH』の劇場版シリーズ全4作品。死神の女性・朽木ルキアとの出会いから死神の力を手に入れた一護の闘いを描いた『劇場版BLEACH ブリーチ MEMORIES OF NOBODY』(06)をはじめ、『週刊少年ジャンプ』連載10周年を記念して製作された劇場版アニメ第4弾『劇場版BLEACH ブリーチ 地獄篇』(10)など、見どころ満載の作品がラインナップされている。

また劇場版のほかにも、TVアニメシリーズの『BLEACH』第316話まで、さらに、福士蒼汰主演で実写映画化された『BLEACH』(18)も配信中。

■配信が開始された劇場版『BLEACH』シリーズ

・『劇場版 BLEACH MEMORIES OF NOBODY』(06)

・『劇場版BLEACH The DiamondDust Rebellion もう一つの氷輪丸』(07)

・『劇場版BLEACH Fade to Black 君の名を呼ぶ』(08)

・『劇場版BLEACH 地獄篇』(10)