葦原大介原作による舞台「ワールドトリガー the Stage」の第3弾キャストが発表された。

当真勇役を吉川大貴、歌川遼役を奥野翼、菊地原士郎役を宮尾颯、時枝充役を勝木湧也、佐鳥賢役を山内涼平、米屋陽介役を鐘ヶ江洸、奈良坂透役を結城伽寿也、古寺章平役を佐藤志有、城戸正宗役を早乙女じょうじが担当。併せて追加キャストのキャラクタービジュアルと、メインビジュアルも公開された。

「ワールドトリガー the Stage」は11月19日から28日まで東京・品川プリンスホテル ステラボール、12月2日から5日まで大阪・サンケイホールブリーゼで上演。本日8月4日12時よりチケットの先行販売がスタートする。

「ワールドトリガー the Stage」

日程：2021年11月19日（金）～11月28日（日）

会場：東京都 品川プリンスホテル ステラボール

日程：2021年12月2日（木）～12月5日（日）

会場：大阪府 サンケイホールブリーゼ

スタッフ

原作：『ワールドトリガー』葦原大介（集英社「ジャンプSQ.」連載/ジャンプコミックス刊）

脚本・演出：中屋敷法仁

音楽：GIRA MUNDO

振付：天野一輝（梅棒）・泰智（KoRocK）

キャスト

空閑遊真：植田圭輔

三雲修：溝口琢矢

雨取千佳：其原有沙

迅悠一：高橋健介

宇佐美栞：茜屋日海夏

太刀川慶：近藤頌利

出水公平：飯山裕太

風間蒼也：廣野凌大

嵐山准：小南光司

木虎藍：河内美里

三輪秀次：櫻井圭登

林藤匠：鯨井康介

当真勇：吉川大貴

歌川遼：奥野翼

菊地原士郎：宮尾颯

時枝充：勝木湧也

佐鳥賢：山内涼平

米屋陽介：鐘ヶ江洸

奈良坂透：結城伽寿也

古寺章平：佐藤志有

城戸正宗：早乙女じょうじ

(c)葦原大介/集英社 (c)『ワールドトリガー the Stage』製作委員会