雨模様(あめもよう)と聞くと、どのような天気をイメージするでしょうか。雨がぽつぽつと降っている、あるいは降ったりやんだりしている情景を思い浮かべる人も多いでしょう。しかし、これらの情景は、いずれも本来の「雨模様」ではありません。

本記事では、雨模様の本来の意味を解説するとともに、別の意味に解釈されている現状について整理しました。雨模様の類語や英語表現、例文なども紹介しますので、これを機会に雨模様の意味を把握しましょう。

「雨模様」とは、今にも雨が降りそうな空の様子を表す言葉です。つまり、本来「雨模様」の表現を使う時点では雨は降っていません。しかし、近年では「雨が降っているらしい様子」あるいは「雨が降ったりやんだりしている様子」にも使うケースが見られます。

2010年(平成22年)の「国語に関する世論調査」によると、「外は雨模様だ。」という文章を見て「小雨が降ったりやんだりしている様子」と解釈した人は47.5%と最多。「雨が降りそうな様子」は43.3%で次点でした。

雨模様という言葉を「小雨が降ったりやんだりしている様子」と解釈して使っている人の方が多い点には要注意です。実際に会話の中で雨模様が出てきた場合は、話し手がどちらの意味で使っているのか、前後の文脈などで確認しましょう。

雨模様の語源は「雨を催す」という意味の「雨催」だと言われています。例えば、眠気を「催す」という場合、実際にはまだ眠っていない状態を指します。同じように「雨催」も、「これから雨が降りそうな様子」を表すのです。

ちなみに、天気予報などで耳にする雨模様と似ている「荒れ模様」も、実際に荒れているわけではありません。暗雲が垂れ込めて風が強くなってきた、雷鳴が聞こえてきたなど、これから荒天になりそうな場合に使う言葉です。

雨模様の使い方と例文を、正しい場合と誤っている場合に分けて解説します。

雨模様の正しい意味である「降りそうで降らない様子」を表現した例文は以下の通りです。

雨模様の誤った使い方である「小雨が降ったりやんだりしている様子」を表現した例文は以下の通りです。

雨模様の類語表現として、「雨が降りそうだ」と「雨が少し降っている」の両方を紹介します。雨模様では伝わりにくい場合、類語表現に言い換えて雨が降っているかどうかをより明確にできます。

今にも雨が降りそうな様子を示す言葉は、雨模様以外にも「雨催い」「ぐずついた天気」「どんよりした天気」などがあります。

雨が少し降っている様子を示す類語表現としては「降ったり止んだり」「ポツポツと」「小降り」などがあります。これらの類語表現なら、雨が降っていることを明確に示せるので、雨模様の言い換え表現として利用するといいでしょう。

雨模様を英語で表現する場合は「It looks like rain」「signs of rain」「It is threatening to rain」などが使われます。これらの表現を使った例文は以下の通りです。

It looks like rain tonight.

(今夜は雨のようですね。)

Don't go out as it is threatening to rain.

(雨が降りそうなので、外出しないでください。)

Looking up at the sky, there are signs of rain.

(空を見上げると、雨の気配がします。)