小春日和と聞き、ぽかぽかと暖かく穏やかに晴れた日を想像する人も多いでしょう。聞き慣れた小春日和という言葉ですが、実は使う季節を誤解して覚えている人が多い言葉でもあります。

この記事では小春日和とはいったいいつの季節の1日を指すのか、また小春を使う別の表現や英語表現などをご紹介。語彙力が上がれば、日常がもっと豊かになりますよ。

小春日和がどの季節に使う表現なのかを確認しましょう

小春日和の季節は晩秋から初冬にかけて

小春日和は、晩秋から初冬にかけての時季に穏やかに晴れる日を言います。厳しい冬を前に、まるで春のような天気に恵まれた日のことです。

「小春」という言葉に引っ張られて「小春日和は春のころ」と覚えている人が、文化庁の調べで多くいることが分かっています。

しかし本来は晩秋から初冬にかけて。「春ではないのに春の頃のようだ」と表現したい時に使います。勘違いに注意しましょう。

小春日和はよく晴れた暖かな1日のこと

小春日和の意味は、前述のように「晩秋から初冬の頃の、穏やかに晴れた暖かな日」を指します。詳しく見ていきましょう。

小春日和を「小春」と「日和」に分けて考えてみます。

小春とは陰暦10月の別称です。この頃は本格的な冬に入る前の、春のように温暖な日が続く時季だとされています。なお陰暦の10月は、現在の暦でいうと11月から12月上旬ごろに当たります。

例えば吉田兼好の『徒然草』では以下のように表現されています。

「十月は小春の天気、草も青くなり、梅もつぼみぬ」

(現代語意訳)10月は冬だというのに春を思わせる小春日和で、草が青くなり梅にもつぼみがつく

一方、日和は天気や空模様を表す言葉。この2つがくっ付いてできているのが小春日和です。11月から12月という本格的な冬に入りつつある時季にふと訪れる春のような穏やかな日が、小春日和の本来の意味です。

小春日和は二十四節気の「小雪」のころ

日本には二十四節気といって、1年を24等分してそれぞれの時季に名称を付けたものがあります。

その二十四節気で小春日和は「小雪(しょうせつ)」のころ。小雪は11月22日ごろとされており、冬が始まる立冬から数えて15日目のころに当たります。1年の収穫を祝い翌年の豊穣を願う新嘗祭(にいなめさい)が行われるのもこの時季です。

また、二十四節気の1つの節気をさらに3つに分けた七十二候というものもあります。小雪に当てはまる以下の3つからも、小春日和が現れる小雪のころの様子を伺い知ることができます。

初候「虹蔵不見(にじかくれてみえず)」曇りの日が増えて日差しが弱くなり虹を見かけなくなる

次候「朔風払葉(きたかぜこのはをはらう)」朔風(北風)が吹き木の葉が舞い落ちる

末候「橘始黄(たちばなはじめてきばむ)」橘の実が黄色に色づく

小雪のころは木の葉が舞い落ち、少しどんよりとした寂しげな印象。そんな中ぽかぽかとした陽気の小春日和が現れたら、心もゆったりとくつろぎますね。

小春日和の使い方

次に小春日和という言葉の使い方について、例文とともに紹介します。

小春日和の例文

小春日和という言葉は、文学作品にも多く登場します。

冬はすぐ其処まで来ているのだけれど、まだそれを気づかせないような温かな小春日和が何日か続いていた。(堀辰雄「菜穂子」)

秋から冬に成る頃の小春日和は、この地方での最も忘れ難い、最も心地の好い時の一つである。(島崎藤村「千曲川のスケッチ」)

上記の例からも、小春日和は冬を間近に控えた時季にぽっと現れる、心地の良い暖かな陽気の日を指すとわかります。

日常生活で使うとしたら、以下のような例があります。

・小春日和に紅葉を見に出かけた

・昨日は霜が降りていたが、今日は小春日和だ

・気持ちの良い小春日和に、散歩に出かけた

まだ秋の気配も残る11月から12月にかけての頃は、紅葉狩りといった行楽にぴったりです。

「小春」を使う天候を表す言葉

小春を含んだ天候を表す言葉は、小春日和のほかにもいくつかあります。見ていきましょう。

「小春空(こはるぞら)」小春のころの穏やかに晴れた空模様のこと

「小春凪(こはるなぎ)」小春のころの穏やかな海の凪のこと。凪とは風が止んで海面が波立たず静かなさま

「小春日(こはるび)」小春のころの穏やかな日差しがある日のこと

「小春風(こはるかぜ)」小春のころに吹く穏やかな南風のこと。春に吹く春風との混同に注意

小春という言葉は付きませんが、春ならではの天候を表す言葉に「春うらら」もあります。「春うらら」は小春日和とは違い、春に使う言葉です。

「春うらら」春らしい晴れてのどかな様子のこと

1月や2月に使うのは間違い?

お伝えしてきたように、小春日和は本来11月~12月上旬頃に使う言葉。しかし実際には、寒さが厳しい真冬の1月や2月に使われることも多くあります。小春日和の「春ではないのにまるで春のような陽気」という意味からすると、真冬に使うのが間違いとは言い切れないでしょう。

七五三の時期にも小春日和の表現が使えます

小春日和の英語表現

小春日和は英語で「balmy autumn day(穏やかな秋の日)」などと訳されます。「Indian summer(インディアンサマー)」という表現も一般的です。日本語では「春」と表現するのに対し英語では「夏」と表現する点が大きな違いです。

インディアンサマーは「Period of dry, unseasonably warm weather in late October or November in the central and eastern United States.(米国中東部の10月下旬から11月にかけての乾燥した、季節外れの暖かい気候の期間)」(ブリタニカ百科事典)とされています。小春日和の言葉を使う時季とほぼ重なっています。

具体的な語源は不明で諸説あるものの、一説にはアメリカの先住民であるネイティブ・アメリカンが、冬支度のため収穫物を貯蔵するのに、小春日和をうまく活用しながら作業していたのではないかとされています。

小春日和は春ではなく「冬」! 正しい時季に使おう

小春日和が、春の1日を指す言葉ではないことをお分かりいただけましたでしょうか。具体的には11月~12月上旬にかけて現れる、ぽかぽかと穏やかで晴れた日を指します。ただし実際には、1月や2月など真冬の1日を表す場合も多くあります。

小春日和を含む天候や空模様を表す言葉には、日本語らしい美しさが秘められたものがたくさん。この機会に覚えておけば、日常がきっと豊かになるはずです。