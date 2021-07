メディアミックスプロジェクト『ARGONAVIS from BanG Dream!』のシングル5タイトルが7月26日付のオリコンウィークリーランキングにてランクインしたことが発表された。

メディアミックスプロジェクト『ARGONAVIS from BanG Dream!』より7月14日に同時発売されたシングル5タイトルがすべて7月26日付のオリコンウィークリーランキングにてランクインした。

それぞれ、GYROAXIA「WITHOUT ME/BREAK IT DOWN」は9位、Argonavis「可能性/Stand by me!!」は12位、Fantôme Iris「ザクロ/狂喜のメロディ」は13位、εpsilonΦ「Cynicaltic Fakestar/Sake it L⓪VE!」は15位、風神RIZING!「ランガンラン/夢見るBoy守るため」は19位を獲得した。

