ONE OK ROCKの楽曲「Renegades」をアコースティックサウンドにアレンジした「Renegades(Acoustic)」が、本日7月30日に配信リリースされた。

オリジナルの「Renegades」は4月に公開された映画「るろうに剣心 最終章 The Final」の主題歌。ワンオクがエド・シーランとともにイギリス郊外にある彼のプライベートスタジオで共同制作した楽曲だ。

この曲のアコースティックバージョンは7月22~25日に山梨・河口湖ステラシアターで行われたライブ「ONE OK ROCK 2021 "Day to Night Acoustic Sessions" at STELLAR THEATER」で先行披露されており、オリジナルの力強さを踏襲したサウンドメイキングとなっている。

また明日7月31日19:00からは「ONE OK ROCK 2021 "Day to Night Acoustic Sessions" at STELLAR THEATER」のオンライン配信が行われる。

ONE OK ROCK 2021 "Day to Night Acoustic Sessions"

2021年7月31日(土)19:00~