劇場版『BanG Dream! Episode of Roselia Ⅱ : Song I am.』の入場者プレゼントが「Episode of Roselia Ⅱ : Song I am. メモリアルポストカード(全20種)」になることが発表された。

「Episode of Roselia Ⅱ : Song I am. メモリアルポストカード(全20種)」

現在上映中の劇場版『BanG Dream! Episode of Roselia Ⅱ : Song I am.』では、劇場にて本作を観ることで先着で入場者プレゼントが配布される。7月30日から8月5日は「Episode of Roselia Ⅱ : Song I am. メモリアルポストカード(全20種)」がプレゼントされる。

(C)BanG Dream! Project (C)Craft Egg Inc.(C)bushiroad All Rights Reserved.