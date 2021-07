TVアニメ『擾乱』よりBlu-ray第二巻「擾乱 THE PRINCESS OF SNOW AND BLOOD第二巻 ~雪未だ降りやまず編~」が登場している。

『擾乱』第二巻には「第二章 雪未だ降りやまず編」を収録。パッケージは新規描き下ろしイラストを使用した三方背収納BOXの特別仕様。また、初回生産分限定封入特典として2021年秋開催の舞台「擾乱 THE PRINCESS OF SNOW AND BLOOD ~陽いづる雪月花編~」先行抽選応募申込券が封入されている。

(C)擾乱製作委員会