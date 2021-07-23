メディアミックスプロジェクト『D4DJ』よりカバーアルバムの第2弾『D4DJ Groovy Mix カバートラックス vol.2』が登場した。
『D4DJ Groovy Mix カバートラックス vol.2』には、スマートフォン向けリズムゲーム『D4DJ Groovy Mix』でもお馴染みのカバー楽曲を全12曲収録。各ユニットの個性が光るアレンジで新たな魅力が生まれた名曲たちをフルサイズで楽しめるとのこと。
●『D4DJ Groovy Mix カバートラックス vol.2』収録楽曲
1.ココロオドル/Happy Around!
2.行くぜっ！怪盗少女/Happy Around!
3.逆光のフリューゲル/Peaky P-key
4.CYBER CYBER/Peaky P-key
5.READY STEADY GO/Photon Maiden
6.HOT LIMIT/Photon Maiden
7.Climax Jump/Merm4id
8.Gamble Rumble/Merm4id
9.東京テディベア/燐舞曲
10.無限∞REBIRTH/燐舞曲
11.創傷イノセンス/Lyrical Lily
12.Shiny Smily Story/Lyrical Lily
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