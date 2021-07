日本テレビ「金曜ロードショー」では、今年も「3週連続 夏はジブリ」と銘打ち、2021年8月13日に『もののけ姫』、8月20日に『猫の恩返し』、8月27日に『風立ちぬ』を放送する。

もののけ姫

猫の恩返し

風立ちぬ

スタジオジブリ作品には魅力的なヒロインがたくさん登場。8月27日公開の最新作『劇場版 アーヤと魔女』でも新たなヒロインが誕生する。そこで、番組ホームページにて、好きなジブリヒロインを募集。多くの声が集まったヒロインたちは、8月20日『猫の恩返し』の放送内で一気に紹介される。募集期間は7月30日まで。

■ヒロイン一覧

・ナウシカ(風の谷のナウシカ)

・クシャナ(風の谷のナウシカ)

・シータ(天空の城ラピュタ)

・ドーラ(天空の城ラピュタ)

・草壁サツキ(となりのトトロ)

・草壁メイ(となりのトトロ)

・節子(火垂るの墓)

・キキ(魔女の宅急便)

・ウルスラ(魔女の宅急便)

・ジーナ(紅の豚)

・フィオ(紅の豚)

・武藤里伽子(海がきこえる)

・おキヨ(平成狸合戦ぽんぽこ)

・岡島タエ子(おもひでぽろぽろ)

・月島雫(耳をすませば)

・サン(もののけ姫)

・エボシ御前(もののけ姫)

・山田のの子(ホーホケキョ となりの山田くん)

・荻野千尋(千と千尋の神隠し)

・湯婆婆(千と千尋の神隠し)

・リン(千と千尋の神隠し)

・吉岡ハル(猫の恩返し)

・ソフィー(ハウルの動く城)

・荒地の魔女(ハウルの動く城)

・テルー(ゲド戦記)

・テナー(ゲド戦記)

・ポニョ(崖の上のポニョ)

・リサ(崖の上のポニョ)

・アリエッティ(借りぐらしのアリエッティ)

・松崎海(コクリコ坂から)

・里見菜穂子(風立ちぬ)

・かぐや姫(かぐや姫の物語)

・女童(めのわらわ)(かぐや姫の物語)

・佐々木杏奈(思い出のマーニー)

・マーニー(思い出のマーニー)

・その他(別欄に記入できる)

(C) 1997 Studio Ghibli・ND

(C) 2002 猫乃手堂・Studio Ghibli・NDHMT

(C) 2013 Studio Ghibli・NDHDMTK