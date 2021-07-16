「FUJI ROCK FESTIVAL '21」キービジュアル

8月20日から22日にかけて新潟・苗場スキー場で開催される「FUJI ROCK FESTIVAL '21」の追加出演者が発表された。

今回の発表では22日のGREEN STAGEにMISIAが出演し、21日に出演するThe Ska Flamesのパフォーマンスに元ちとせがスペシャルゲストとして参加することが明らかに。またGypsy Avalon、PYRAMID GARDEN、苗場食堂、ROOKIE A GO-GO、DAY DREAMINGの出演者も一気に発表され、全9ステージ、総勢146組のアーティストが出そろった。「フジロック」のオフィシャルサイトではタイムテーブルも公開されている。

FUJI ROCK FESTIVAL '21

2021年8月20日（金）新潟県 苗場スキー場

＜出演者＞

GREEN STAGE

RADWIMPS / MAN WITH A MISSION / SiM / くるり / yonige / OKAMOTO'S

WHITE STAGE

millennium parade / METAFIVE / KID FRESINO（BAND SET） / 5lack / DYGL / ドレスコーズ

RED MARQUEE

SUMMIT（PUNPEE、GAPPER、OMSB、MARIA、SIMI LAB、DyyPRIDE、BIM、VaVa、in-d、C.O.S.A.×KID FRESINO、BLYY、TWINKLE+） / Yogee New Waves / THE BAWDIES / H ZETTRIO / TENDOUJI / KOTORI

PLANET GROOVE

Vaundy / Kan Sano

FIELD OF HEAVEN

坂本慎太郎 / Tempalay / LITTLE CREATURES / 手嶌葵 / スピンオフ四人囃子 feat. 根本要、西山毅 / 前野健太

Gypsy Avalon

"The Timeless Nation" featuring TOKU（TOKU+小沼ようすけ+Kai Petite+沼澤尚 Mix by Kamiyann）/ アトミック・カフェ トーク（村本大輔［ウーマンラッシュアワー］ / MC：津田大介）/ アトミック・カフェ（片平里菜）/ 高野寛 × 原田郁子 / 猪苗代湖ズ

PYRAMID GARDEN

ヨガワークショップ（渋木さやか） / Rickie-G / 藤原さくら / クロワッサンサーカス / Quietstorm（DJ） / Kaoru Inoue（DJ） / Chida（DJ） / AO YOUNG & Friends / LOVE FOR NIPPON（Hanah Spring / 青谷明日香）

苗場食堂

South Penguin / NONE THE WiSER / EKD & Los Changaras

ROOKIE A GO GO

TAMIW / Sound's Deli / Haiki

Day Dreaming

TARZAN / ASANO TADANOBU / DJ TASAKA / スケボーキング / DJ Yogurt

2021年8月21日（土）新潟県 苗場スキー場

＜出演者＞

GREEN STAGE

King Gnu / Cornelius / ザ・クロマニヨンズ / サンボマスター / SIRUP / KEMURI

WHITE STAGE

NUMBER GIRL / The Birthday / MONOEYES / envy / AJICO / カネコアヤノ / tricot

RED MARQUEE

indigo la End / サニーデイ・サービス / milet / ReN / DENIMS / Mega Shinnosuke

TRIBAL CIRCUS

THE SPELLBOUND / THE ALEXX

FIELD OF HEAVEN

ROVO / Dachambo / Char / The Ska Flames plus Special Guest 元ちとせ / 光風 & GREEN MASSIVE / 草田一駿 五重奏体系

Gypsy Avalon

ムジカ・ピッコリーノ アルカ号の仲間たち / アトミック・カフェ トーク【津田大介・小泉今日子・上田ケンジ】/ アトミック・カフェ 黒猫同盟（［上田ケンジとコイズミキョウコ］＋ゲスト 渡辺シュンスケ［ピアノ］）/ Alina Saito & 君島大空 / metamorphose project（EIKO+ERIKO｜EYRIE）

PYRAMID GARDEN

ヨガワークショップ（渋木さやか） / 角舘健悟（Yogee New Waves）/ 加藤登紀子 / クロワッサンサーカス / ZAMIANG（DJ） / 野田洋次郎（RADWIMPS）/ 下津光史（踊ってばかりの国）

苗場食堂

苗場音楽突撃隊 / AAAMYYY / uminecosounds

ROOKIE A GO GO

SEAPOOL / Acidclank / MELT4

Day Dreaming

DJ MAAR（DOGsPISTOLS）feat. MariNa / YOSA & TAAR / MYSS / PKCZ® / DJ KENTARO

2021年8月22日（日）新潟県 苗場スキー場

＜出演者＞

GREEN STAGE

電気グルーヴ / 忌野清志郎 Rock'n'Roll FOREVER（with ROUTE 17 Rock''n''Roll ORCHESTRA feat. 仲井戸”CHABO”麗市 / UA、エセタイマーズ、奥田民生、GLIM SPANKY、甲本ヒロト、チバユウスケ、Char、Tokyo Tanaka、Jean-Ken Johnny、トータス松本、YONCE） / MISIA / 秦基博 / cero / Awesome City Club

WHITE STAGE

平沢進＋会人（EJIN） / FINALBY ( ) / THA BLUE HERB / 折坂悠太（重奏） / TENDRE / yonawo / 秋山黄色

RED MARQUEE

CHAI / GEZAN / 羊文学 / MONO NO AWARE / STUTS（Band set : 仰木亮彦、岩見継吾、吉良創太、TAIHEI） / 君島大空 合奏形態

SUNDAY SESSION

砂原良徳 / 4s4ki

FIELD OF HEAVEN

OAU / 上原ひろみ ザ・ピアノ・クインテット / カルメン・マキ&OZ / BEGIN / 青葉市子 / 民謡クルセイダーズ

Gypsy Avalon

アトミック・カフェ トーク（津田大介 / 斎藤幸平［経済思想家］）/ アトミック・カフェ エセタイマーズ / ケロポンズ with こどもロッカーズ / 大友良英 GEKIBAN / Ukulele Adventures 近藤利樹と名渡山遼

PYRAMID GARDEN

ヨガワークショップ（渋木さやか） / 曽我部恵一 / LEARNERS / クロワッサンサーカス / 松田“CHABE”岳二（DJ） /　KOTARO（DJ）/ GOMA meets U-zhaan / Julia Shortreed

苗場食堂

碧海祐人 / LITTLE BLACK DRESS / 奇妙礼太郎

ROOKIE A GO GO

ELL / STAP Sigh Boys / Ms.Machine

Day Dreaming

ERIMIYA / YOU THE ROCK★ & DJ DA-15 / O.N.O（THA BLUE HERB）/ 鎮座DOPENESS / BRYAN BURTON-LEWIS