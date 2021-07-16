8月20日から22日にかけて新潟・苗場スキー場で開催される「FUJI ROCK FESTIVAL '21」の追加出演者が発表された。
今回の発表では22日のGREEN STAGEにMISIAが出演し、21日に出演するThe Ska Flamesのパフォーマンスに元ちとせがスペシャルゲストとして参加することが明らかに。またGypsy Avalon、PYRAMID GARDEN、苗場食堂、ROOKIE A GO-GO、DAY DREAMINGの出演者も一気に発表され、全9ステージ、総勢146組のアーティストが出そろった。「フジロック」のオフィシャルサイトではタイムテーブルも公開されている。
FUJI ROCK FESTIVAL '21
2021年8月20日（金）新潟県 苗場スキー場
＜出演者＞
GREEN STAGE
RADWIMPS / MAN WITH A MISSION / SiM / くるり / yonige / OKAMOTO'S
WHITE STAGE
millennium parade / METAFIVE / KID FRESINO（BAND SET） / 5lack / DYGL / ドレスコーズ
RED MARQUEE
SUMMIT（PUNPEE、GAPPER、OMSB、MARIA、SIMI LAB、DyyPRIDE、BIM、VaVa、in-d、C.O.S.A.×KID FRESINO、BLYY、TWINKLE+） / Yogee New Waves / THE BAWDIES / H ZETTRIO / TENDOUJI / KOTORI
PLANET GROOVE
Vaundy / Kan Sano
FIELD OF HEAVEN
坂本慎太郎 / Tempalay / LITTLE CREATURES / 手嶌葵 / スピンオフ四人囃子 feat. 根本要、西山毅 / 前野健太
Gypsy Avalon
"The Timeless Nation" featuring TOKU（TOKU+小沼ようすけ+Kai Petite+沼澤尚 Mix by Kamiyann）/ アトミック・カフェ トーク（村本大輔［ウーマンラッシュアワー］ / MC：津田大介）/ アトミック・カフェ（片平里菜）/ 高野寛 × 原田郁子 / 猪苗代湖ズ
PYRAMID GARDEN
ヨガワークショップ（渋木さやか） / Rickie-G / 藤原さくら / クロワッサンサーカス / Quietstorm（DJ） / Kaoru Inoue（DJ） / Chida（DJ） / AO YOUNG & Friends / LOVE FOR NIPPON（Hanah Spring / 青谷明日香）
苗場食堂
South Penguin / NONE THE WiSER / EKD & Los Changaras
ROOKIE A GO GO
TAMIW / Sound's Deli / Haiki
Day Dreaming
TARZAN / ASANO TADANOBU / DJ TASAKA / スケボーキング / DJ Yogurt
2021年8月21日（土）新潟県 苗場スキー場
＜出演者＞
GREEN STAGE
King Gnu / Cornelius / ザ・クロマニヨンズ / サンボマスター / SIRUP / KEMURI
WHITE STAGE
NUMBER GIRL / The Birthday / MONOEYES / envy / AJICO / カネコアヤノ / tricot
RED MARQUEE
indigo la End / サニーデイ・サービス / milet / ReN / DENIMS / Mega Shinnosuke
TRIBAL CIRCUS
THE SPELLBOUND / THE ALEXX
FIELD OF HEAVEN
ROVO / Dachambo / Char / The Ska Flames plus Special Guest 元ちとせ / 光風 & GREEN MASSIVE / 草田一駿 五重奏体系
Gypsy Avalon
ムジカ・ピッコリーノ アルカ号の仲間たち / アトミック・カフェ トーク【津田大介・小泉今日子・上田ケンジ】/ アトミック・カフェ 黒猫同盟（［上田ケンジとコイズミキョウコ］＋ゲスト 渡辺シュンスケ［ピアノ］）/ Alina Saito & 君島大空 / metamorphose project（EIKO+ERIKO｜EYRIE）
PYRAMID GARDEN
ヨガワークショップ（渋木さやか） / 角舘健悟（Yogee New Waves）/ 加藤登紀子 / クロワッサンサーカス / ZAMIANG（DJ） / 野田洋次郎（RADWIMPS）/ 下津光史（踊ってばかりの国）
苗場食堂
苗場音楽突撃隊 / AAAMYYY / uminecosounds
ROOKIE A GO GO
SEAPOOL / Acidclank / MELT4
Day Dreaming
DJ MAAR（DOGsPISTOLS）feat. MariNa / YOSA & TAAR / MYSS / PKCZ® / DJ KENTARO
2021年8月22日（日）新潟県 苗場スキー場
＜出演者＞
GREEN STAGE
電気グルーヴ / 忌野清志郎 Rock'n'Roll FOREVER（with ROUTE 17 Rock''n''Roll ORCHESTRA feat. 仲井戸”CHABO”麗市 / UA、エセタイマーズ、奥田民生、GLIM SPANKY、甲本ヒロト、チバユウスケ、Char、Tokyo Tanaka、Jean-Ken Johnny、トータス松本、YONCE） / MISIA / 秦基博 / cero / Awesome City Club
WHITE STAGE
平沢進＋会人（EJIN） / FINALBY ( ) / THA BLUE HERB / 折坂悠太（重奏） / TENDRE / yonawo / 秋山黄色
RED MARQUEE
CHAI / GEZAN / 羊文学 / MONO NO AWARE / STUTS（Band set : 仰木亮彦、岩見継吾、吉良創太、TAIHEI） / 君島大空 合奏形態
SUNDAY SESSION
砂原良徳 / 4s4ki
FIELD OF HEAVEN
OAU / 上原ひろみ ザ・ピアノ・クインテット / カルメン・マキ&OZ / BEGIN / 青葉市子 / 民謡クルセイダーズ
Gypsy Avalon
アトミック・カフェ トーク（津田大介 / 斎藤幸平［経済思想家］）/ アトミック・カフェ エセタイマーズ / ケロポンズ with こどもロッカーズ / 大友良英 GEKIBAN / Ukulele Adventures 近藤利樹と名渡山遼
PYRAMID GARDEN
ヨガワークショップ（渋木さやか） / 曽我部恵一 / LEARNERS / クロワッサンサーカス / 松田“CHABE”岳二（DJ） / KOTARO（DJ）/ GOMA meets U-zhaan / Julia Shortreed
苗場食堂
碧海祐人 / LITTLE BLACK DRESS / 奇妙礼太郎
ROOKIE A GO GO
ELL / STAP Sigh Boys / Ms.Machine
Day Dreaming
ERIMIYA / YOU THE ROCK★ & DJ DA-15 / O.N.O（THA BLUE HERB）/ 鎮座DOPENESS / BRYAN BURTON-LEWIS