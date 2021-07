KinKi Kids・堂本剛のソロプロジェクト、ENDRECHERIのニューアルバム『GO TO FUNK』が8月25日にリリースされる。

今作のテーマは「GO TO “ENDRECHERI” FUNK!」。懐かしさ漂うダンスチューンでありながら、人々が生まれ持つ自由を歌う「Rain of Rainbow」、 圧倒的FUNKナンバー「ENDRECHERI POWER」、心地良いグルーブに体が揺れる「ヌルッテたい」、 今この時代への思いをFUNKに昇華させた「GO TO FUNK」や「摩って舐る」など遊び心あふれるナンバーを多数収録。さらに、人と距離を置くこの時代に、大切な人との触れ合い、愛おしさに改めて目を向けたENDRECHERIの新たなバラード曲「愛のひと」「202021」が収録される。

今回は、CDのみのOriginal Edition、Blu-ray/DVD付きのLimited Edition AおよびBの3つの仕様で展開され、各形態ごとに異なるボーナストラックを収録。Limited Edition AのBlu-ray/DVDには、「Rain of Rainbow」のMusic Clipに加え、堂本が今作のコンセプトや制作への思いを語ったインタビュー、SELF LINER NOTESが収められている。Limited Edition Bの映像ディスクには、6曲のダンスを楽しめる、Special Dance Clipを収録。また、各形態には『GO TO FUNK』リリースを記念した生配信番組「大人の社会科見学 Part6(仮)」(生配信日時は秋頃を予定)が視聴できるIDも付属する。さらに、Original Edition先着購入者特典として、非接触ツールとしても使用可能な「眉毛sankakuアクリルチャーム」が用意されている。

■Limited Edition A



CD



1. ENDRECHERI POWER



2. Get out of 地球



3. 摩って舐る



4. 沼ンティ



5. 蜜



6. 勃



7. 202021



8. 愛を生きて



9. Rain of Rainbow



10. ENDRECHERI Party



11. 愛scream



12. ヌルッテたい



13. 愛のひと



14. GO TO FUNK



15. Sweet ENDREmix



Blu-ray/DVD



・Rain of Rainbow Music Clip



・SELF LINER NOTES



■Limited Edition B



CD



1. Rain of Rainbow



2. ENDRECHERI POWER



3. GO TO FUNK



4. Get out of 地球



5. 勃



6. 愛 scream



7. 愛のひと



8. 蜜



9. 愛を生きて



10. 摩って舐る



11. ENDRECHERI Party



12. ヌルッテたい



13. 沼ンティ



14. 202021



15. 太陽が遠い



Blu-ray/DVD



・Special Dance Clip



■Original Edition



CD



1. ENDRECHERI POWER



2. 勃



3. ENDRECHERI Party



4. ヌルッテたい



5. 沼ンティ



6. Rain of Rainbow



7. 202021



8. Lovey-Dovey



9. 愛 scream



10. 摩って舐る



11. 愛のない 愛もない いまが嫌い



12. 愛を生きて



13. Make me up! Funk me up!



14. GO TO FUNK



15. 蜜



16. Get out of 地球



17. 雨雷鳴



18. 愛のひと