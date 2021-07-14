KinKi Kids・堂本剛のソロプロジェクト、ENDRECHERIのニューアルバム『GO TO FUNK』が8月25日にリリースされる。
今作のテーマは「GO TO “ENDRECHERI” FUNK!」。懐かしさ漂うダンスチューンでありながら、人々が生まれ持つ自由を歌う「Rain of Rainbow」、 圧倒的FUNKナンバー「ENDRECHERI POWER」、心地良いグルーブに体が揺れる「ヌルッテたい」、 今この時代への思いをFUNKに昇華させた「GO TO FUNK」や「摩って舐る」など遊び心あふれるナンバーを多数収録。さらに、人と距離を置くこの時代に、大切な人との触れ合い、愛おしさに改めて目を向けたENDRECHERIの新たなバラード曲「愛のひと」「202021」が収録される。
今回は、CDのみのOriginal Edition、Blu-ray/DVD付きのLimited Edition AおよびBの3つの仕様で展開され、各形態ごとに異なるボーナストラックを収録。Limited Edition AのBlu-ray/DVDには、「Rain of Rainbow」のMusic Clipに加え、堂本が今作のコンセプトや制作への思いを語ったインタビュー、SELF LINER NOTESが収められている。Limited Edition Bの映像ディスクには、6曲のダンスを楽しめる、Special Dance Clipを収録。また、各形態には『GO TO FUNK』リリースを記念した生配信番組「大人の社会科見学 Part6(仮)」(生配信日時は秋頃を予定)が視聴できるIDも付属する。さらに、Original Edition先着購入者特典として、非接触ツールとしても使用可能な「眉毛sankakuアクリルチャーム」が用意されている。
■Limited Edition A
CD
1. ENDRECHERI POWER
2. Get out of 地球
3. 摩って舐る
4. 沼ンティ
5. 蜜
6. 勃
7. 202021
8. 愛を生きて
9. Rain of Rainbow
10. ENDRECHERI Party
11. 愛scream
12. ヌルッテたい
13. 愛のひと
14. GO TO FUNK
15. Sweet ENDREmix
Blu-ray/DVD
・Rain of Rainbow Music Clip
・SELF LINER NOTES
■Limited Edition B
CD
1. Rain of Rainbow
2. ENDRECHERI POWER
3. GO TO FUNK
4. Get out of 地球
5. 勃
6. 愛 scream
7. 愛のひと
8. 蜜
9. 愛を生きて
10. 摩って舐る
11. ENDRECHERI Party
12. ヌルッテたい
13. 沼ンティ
14. 202021
15. 太陽が遠い
Blu-ray/DVD
・Special Dance Clip
■Original Edition
CD
1. ENDRECHERI POWER
2. 勃
3. ENDRECHERI Party
4. ヌルッテたい
5. 沼ンティ
6. Rain of Rainbow
7. 202021
8. Lovey-Dovey
9. 愛 scream
10. 摩って舐る
11. 愛のない 愛もない いまが嫌い
12. 愛を生きて
13. Make me up! Funk me up!
14. GO TO FUNK
15. 蜜
16. Get out of 地球
17. 雨雷鳴
18. 愛のひと