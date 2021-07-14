KinKi Kids・堂本剛のソロプロジェクト、ENDRECHERIのニューアルバム『GO TO FUNK』が8月25日にリリースされる。

ENDRECHERI(堂本剛)

今作のテーマは「GO TO “ENDRECHERI” FUNK!」。懐かしさ漂うダンスチューンでありながら、人々が生まれ持つ自由を歌う「Rain of Rainbow」、 圧倒的FUNKナンバー「ENDRECHERI POWER」、心地良いグルーブに体が揺れる「ヌルッテたい」、 今この時代への思いをFUNKに昇華させた「GO TO FUNK」や「摩って舐る」など遊び心あふれるナンバーを多数収録。さらに、人と距離を置くこの時代に、大切な人との触れ合い、愛おしさに改めて目を向けたENDRECHERIの新たなバラード曲「愛のひと」「202021」が収録される。

今回は、CDのみのOriginal Edition、Blu-ray/DVD付きのLimited Edition AおよびBの3つの仕様で展開され、各形態ごとに異なるボーナストラックを収録。Limited Edition AのBlu-ray/DVDには、「Rain of Rainbow」のMusic Clipに加え、堂本が今作のコンセプトや制作への思いを語ったインタビュー、SELF LINER NOTESが収められている。Limited Edition Bの映像ディスクには、6曲のダンスを楽しめる、Special Dance Clipを収録。また、各形態には『GO TO FUNK』リリースを記念した生配信番組「大人の社会科見学 Part6(仮)」(生配信日時は秋頃を予定)が視聴できるIDも付属する。さらに、Original Edition先着購入者特典として、非接触ツールとしても使用可能な「眉毛sankakuアクリルチャーム」が用意されている。

■Limited Edition A

CD

1. ENDRECHERI POWER

2. Get out of 地球

3. 摩って舐る

4. 沼ンティ

5. 蜜

6. 勃

7. 202021

8. 愛を生きて

9. Rain of Rainbow

10. ENDRECHERI Party

11. 愛scream

12. ヌルッテたい

13. 愛のひと

14. GO TO FUNK

15. Sweet ENDREmix

Blu-ray/DVD

・Rain of Rainbow Music Clip

・SELF LINER NOTES

■Limited Edition B

CD

1. Rain of Rainbow

2. ENDRECHERI POWER

3. GO TO FUNK

4. Get out of 地球

5. 勃

6. 愛 scream

7. 愛のひと

8. 蜜

9. 愛を生きて

10. 摩って舐る

11. ENDRECHERI Party

12. ヌルッテたい

13. 沼ンティ

14. 202021

15. 太陽が遠い

Blu-ray/DVD

・Special Dance Clip

■Original Edition

CD

1. ENDRECHERI POWER

2. 勃

3. ENDRECHERI Party

4. ヌルッテたい

5. 沼ンティ

6. Rain of Rainbow

7. 202021

8. Lovey-Dovey

9. 愛 scream

10. 摩って舐る

11. 愛のない 愛もない いまが嫌い

12. 愛を生きて

13. Make me up! Funk me up!

14. GO TO FUNK

15. 蜜

16. Get out of 地球

17. 雨雷鳴

18. 愛のひと