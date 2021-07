グローバルボーイズグループ・JO1が7日、「イヴ・サンローラン・ボーテ presents リブレ×JO1 WEB CM公開記念 オンラインライブ」に出演した。

イヴ・サンローラン・ボーテ presents リブレ×JO1 WEB CM公開記念 オンラインライブ

JO1は、サバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』で“国民プロデューサー”と呼ばれる視聴者の投票により練習生101人の中から選ばれた11人(豆原一成、川尻蓮、川西拓実、大平祥生、鶴房汐恩、白岩瑠姫、佐藤景瑚、木全翔也、河野純喜、金城碧海、與那城奨)によって結成されたグローバルボーイズグループ。

JO1およびイヴ・サンローラン・ボーテの全7アカウントのSNSをジャックし、合計1000万人にも及ぶフォロワーに向けて全世界同時配信を初めて実施したこのイベントでは、日本人初出演となったWEB CMの公開に加え、イヴ・サンローランのアイコンフレグランス「リブレ」の世界観を表現した新曲「Freedom」の生ライブパフォーマンスを初披露。11人のダイナミックなフォーメーションによるダンスと、繊細かつ情熱的な歌声で新作「リブレ オーデトワレ」の世界観を自由に表現した。

パフォーマンス後、與那城が「Hello everyone. We are JO1. Thank you for watching our performance. Did you enjoy it?! I enjoyed it... we enjoyed it! Freedom is our new song dedicated for YSL Beauty “Libre” It’s such an honor to us. Broadcasting our stage worldwide like this - I think is a good opportunity for us to be known by a lot of people.We hope you to love our new song and YSL beauty libre.Thank You!』と英語であいさつ。さらに河野が「See you again soon somewhere in the world! Thank You!」と締めくくり、ほかのメンバーも英語メッセージを送り、全世界の同時視聴者数が合計約25万人を越えた。

その後のトークセッションで、與那城は「Freedom」について「『リブレ』はフランス語で『自由』という意味ですが、僕らの楽曲も『Freedom』ということで、同じく『自由』をテーマにしています。自由なんですけど無限の可能性を信じて、そして熱い情熱を持ったまま、内に秘める思いというものを表している楽曲になります」と説明。

金城は「僕たちの『Freedom』は情熱的なセクシーさを、それぞれが自分のパートで自由に表現している楽曲になります。今回『リブレ』も情熱的で官能的な香りが特徴的なので、楽曲を朝聴きながら自分に香水を振りかけてお仕事とか1日を満喫してもらえたらなと 思っています」と語った。

SNS上では、與那城の英語のスピーチに「息切れしながら流暢に英語喋る與那城奨さん最高にかっこよかった」「與那城英語かっこよすぎ…」「英語話してる與那城リーダーかっけぇ」「與那城くんの英語も素敵!さすがです」などと反響。河野の英語にも「純喜くんも最後英語頑張ってた!めちゃめちゃかわいかった!」「純喜くんの英語聞けて嬉しかった!!」といったコメントが寄せられた。