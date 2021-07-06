大学スポーツ協会(以下UNIVAS)は、6月24日〜6月25日に石川県片山津ゴルフ倶楽部で開催された「全国大学/全国女子大学ゴルフ対抗戦」の結果を発表した。男子は同会場の白山コース、女子は加賀コースにて実施。
全国大学ゴルフ対抗戦はUNIVAS CUP 2021-22の指定大会であるため、成績に応じてポイントが各大学へ付与される。順位と付与されるポイントは以下の通り。
男子は1位東北福祉大学(400ポイント)、3位日本体育大学(200ポイント)、5位中部学院大学(140ポイント)、6位近畿大学(120ポイント)、7位中京大学(110ポイント)、8位福井工業大学(100ポイント)、9位至誠館大学(90ポイント)、13位専修大学(50ポイント)、14位東海大学(50ポイント)、15位日本経済大学(40ポイント)、16位駒澤大学(40ポイント)。
女子は、1位東北福祉大学(250ポイント)、2位中部学院大学(150ポイント)、5位近畿大学(80ポイント)、8位専修大学(50ポイント)、9位東海大学(50ポイント)、10位愛知大学(40ポイント)、11位至誠館大学(40ポイント)。
男女合計ポイントは、1位東北福祉大学(650ポイント)、2位中部学院大学(290ポイント)、3位近畿大学・日本体育大学(200ポイント)、5位至誠館大学(130ポイント)、6位中京大学(110ポイント)、7位専修大学・東海大学・福井工業大学(100ポイント)、10位愛知大学・駒澤大学・日本経済大学(40ポイント)。
また、UNIVAS 公式サイトでは、大会のダイジェスト動画を近日中に公開する予定だという。