ボーイズバンドプロジェクト『ARGONAVIS from BanG Dream!』のキャラクターがアニメイト応援大使に就任することが発表された。

「アルゴナビスプロジェクト×アニメイト」では8つの企画が始動する。「アルゴナビス from BanG Dream! AAside」ハーフアニバーサリー記念フェア、5タイトルCDリリース記念装飾が開催。

バンドメンバーたちのぷちっとかわいい日常4コマ漫画『ぷちゴナビス』のイラストが、全国のアニメイト店頭に掲示されるサービスPOPに登場。また、第3弾以降のコラボレーション企画は今後発表予定とのこと。

