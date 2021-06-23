ヒロユキ原作によるTVアニメ「カノジョも彼女」の本PVが公開された。
「カノジョも彼女」は高校生の主人公・向井直也と、直也がずっと好きだった佐木咲、直也に告白してきた水瀬渚という2人の美少女との関係を描くラブコメディ。アニメはTBS、MBSほかにて7月2日に放送がスタートする。本PVの公開と併せて、7月2日21時よりABEMAにて放送直前特番「カノかのの時間です！」が配信されることも決定。特番には向井直也役の榎木淳弥、佐木咲役の佐倉綾音、水瀬渚役の和氣あず未が出演する。
さらに配信情報も発表に。ABEMAプレミアムにて7月2日27時より最速配信されたのち、ABEMA、dアニメストア、Amazon Prime Videoほかにて順次配信される。なお6月30日発売の原作連載誌・週刊少年マガジン31号（講談社）の表紙・巻頭カラーに「カノジョも彼女」が登場。佐倉、和氣のグラビアやメインキャストからのコメントが掲載される。
「放送直前ABEMA特番『カノかのの時間です！』」
出演：榎木淳弥（向井直也役）、佐倉綾音（佐木咲役）、和氣あず未（水瀬渚役）
放送日時：2021年7月2日（金）21:00～
TVアニメ「カノジョも彼女」
放送情報
TBS：2021年7月2日（金）より毎週金曜日26:25～
MBS：2021年7月2日（金）より毎週金曜日26:25～
BS-TBS：2021年7月2日（金）より毎週金曜日27:00～
AT-X：2021年7月7日（水）より毎週水曜日22:30～ ※リピート放送あり
配信情報
ABEMAプレミアム：2021年7月2日（金）より毎週金曜日27:00～
ABEMA：2021年7月3日（土）より毎週土曜日24:00～
dアニメストア：2021年7月7日（水）より毎週水曜日27:30～
Amazon Prime Video：2021年7月9日（金）より毎週金曜日27:30～
Netflix、バンダイチャンネル、Hulu、TELASA、auスマートパスプレミアム、J:COMオンデマンド、milplus、ひかりTV、U-NEXT、FOD、dTV、GYAO!ストア、ニコニコ生放送、MBS動画イズム：2021年7月9日（金）より順次配信開始
スタッフ
原作：ヒロユキ（講談社「週刊少年マガジン」連載）
監督：桑原智
シリーズ構成：大知慶一郎
脚本：大知慶一郎、犬飼和彦、森田眞由美
キャラクターデザイン・総作画監督：豊田暁子
美術監督：斉藤雅己
色彩設計：油谷ゆみ
撮影監督：木村俊也（T2スタジオ）
編集：内田渉（コンクエスト）
音響監督：本山哲
音響制作：HALF H・P STUDIO
音楽：櫻井美希、斎木達彦、青木沙也果
音楽制作：日音
音楽協力：ミリカ・ミュージック
アニメーション制作：手塚プロダクション
キャスト
向井直也：榎木淳弥
佐木咲：佐倉綾音
水瀬渚 ：和氣あず未
星崎理香：竹達彩奈
桐生紫乃：高橋李依
(c)ヒロユキ・講談社/カノジョも彼女製作委員会 2021