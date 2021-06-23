ヒロユキ原作によるTVアニメ「カノジョも彼女」の本PVが公開された。

「カノジョも彼女」は高校生の主人公・向井直也と、直也がずっと好きだった佐木咲、直也に告白してきた水瀬渚という2人の美少女との関係を描くラブコメディ。アニメはTBS、MBSほかにて7月2日に放送がスタートする。本PVの公開と併せて、7月2日21時よりABEMAにて放送直前特番「カノかのの時間です！」が配信されることも決定。特番には向井直也役の榎木淳弥、佐木咲役の佐倉綾音、水瀬渚役の和氣あず未が出演する。

さらに配信情報も発表に。ABEMAプレミアムにて7月2日27時より最速配信されたのち、ABEMA、dアニメストア、Amazon Prime Videoほかにて順次配信される。なお6月30日発売の原作連載誌・週刊少年マガジン31号（講談社）の表紙・巻頭カラーに「カノジョも彼女」が登場。佐倉、和氣のグラビアやメインキャストからのコメントが掲載される。

「放送直前ABEMA特番『カノかのの時間です！』」

出演：榎木淳弥（向井直也役）、佐倉綾音（佐木咲役）、和氣あず未（水瀬渚役）

放送日時：2021年7月2日（金）21:00～

TVアニメ「カノジョも彼女」

放送情報

TBS：2021年7月2日（金）より毎週金曜日26:25～

MBS：2021年7月2日（金）より毎週金曜日26:25～

BS-TBS：2021年7月2日（金）より毎週金曜日27:00～

AT-X：2021年7月7日（水）より毎週水曜日22:30～ ※リピート放送あり

配信情報

ABEMAプレミアム：2021年7月2日（金）より毎週金曜日27:00～

ABEMA：2021年7月3日（土）より毎週土曜日24:00～

dアニメストア：2021年7月7日（水）より毎週水曜日27:30～

Amazon Prime Video：2021年7月9日（金）より毎週金曜日27:30～



Netflix、バンダイチャンネル、Hulu、TELASA、auスマートパスプレミアム、J:COMオンデマンド、milplus、ひかりTV、U-NEXT、FOD、dTV、GYAO!ストア、ニコニコ生放送、MBS動画イズム：2021年7月9日（金）より順次配信開始

スタッフ

原作：ヒロユキ（講談社「週刊少年マガジン」連載）

監督：桑原智

シリーズ構成：大知慶一郎

脚本：大知慶一郎、犬飼和彦、森田眞由美

キャラクターデザイン・総作画監督：豊田暁子

美術監督：斉藤雅己

色彩設計：油谷ゆみ

撮影監督：木村俊也（T2スタジオ）

編集：内田渉（コンクエスト）

音響監督：本山哲

音響制作：HALF H・P STUDIO

音楽：櫻井美希、斎木達彦、青木沙也果

音楽制作：日音

音楽協力：ミリカ・ミュージック

アニメーション制作：手塚プロダクション

キャスト

向井直也：榎木淳弥

佐木咲：佐倉綾音

水瀬渚 ：和氣あず未

星崎理香：竹達彩奈

桐生紫乃：高橋李依

(c)ヒロユキ・講談社/カノジョも彼女製作委員会 2021