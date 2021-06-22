斉木久美子原作によるTVアニメ「かげきしょうじょ!!」より、キャラクターPV第6弾が公開された。

今回のPVには、松田利冴演じる沢田千夏と、松田颯水演じる沢田千秋の双子が登場。2人のキャラクターボイスが初解禁されており、揃って紅華歌劇音楽学校に入学した仲良し姉妹の息のあった姿が垣間見れる。

さらに予科生7人の中から、オススメの“ご贔屓”キャラクターを提案してくれるコンテンツ「ご贔屓診断」も公開に。診断するとは、自身の“ご贔屓”をアピールできるデジタルコンテンツもプレゼントされる。詳細は公式サイトにて確認を。TVアニメ「かげきしょうじょ!!」は7月3日よりAT-X、TOKYO MX、BS11、HTBにて順次放送される。

アニメ「かげきしょうじょ!!」

放送情報

AT-X：2021年7月3日（土）より毎週土曜日24:00～

TOKYO MX：2021年7月3日（土）より毎週土曜日25:00～

BS11：2021年7月3日（土）より毎週土曜日25:00～

HTB：2021年7月7日（水）より毎週水曜日25:50～

配信情報

ABEMA：2021年7月3日（土）より毎週土曜日25:00～

dアニメストア：2021年7月3日（土）より毎週土曜日25:00～

他、各種配信サイトにて7月6日（火）25:00より順次配信開始

スタッフ

原作：「かげきしょうじょ!!」 斉木久美子（白泉社『メロディ』連載）

監督：米田和弘

シリーズ構成：森下直

キャラクターデザイン：岸田隆宏

サブキャラクターデザイン：飯田恵理子、高田晃、牧孝雄

プロップデザイン：古賀美裕紀

総作画監督：今岡大、高田晃、福永智子、牧孝雄

美術設定/美術監督：谷川広倫

色彩設計：坂上康治

撮影監督：浅黄康裕

編集：今井大介

音響監督：長崎行男

音楽：斉藤恒芳

音楽制作：キングレコード

制作：PINE JAM

キャスト

渡辺さらさ：千本木彩花

奈良田愛：花守ゆみり

杉本紗和：上坂すみれ

星野薫：大地葉

山田彩子：佐々木李子

沢田千夏：松田利冴

沢田千秋：松田颯水

野島聖：花澤香菜

中山リサ：小松未可子

竹井朋美：寺崎裕香

安道守：諏訪部順一

奈良田太一：野島健児

里美星：七海ひろき

白川暁也：高梨謙吾

白川煌三郎：子安武人

※高田晃の「高」ははしごだかが正式表記。

(c)斉木久美子・白泉社／「かげきしょうじょ!!」製作委員会