アフターサービスと聞くと、製品を購入した後に何か問題があれば連絡して解決するサービスを思い浮かべる人が多いのではないでしょうか。しかしIoTなどデジタル化が進み、アフターサービスの内容も変化してきているのです。

本記事では、アフターサービスの基礎知識を整理して解説します。また、経営戦略上アフターサービスが重要視されている理由や、企業の提供するアフターサービスの成功例についてもまとめました。

アフターサービスとは、商品を購入した後に提供されるサービスの総称です。一般的なサービス内容としては、一定の保証期間内に発生する商品の不具合に対する無償修理と保証期間を過ぎた後の有償修理、商品の使い方に関する啓発などがあります。

アフターサービスは、小売・卸店や製造業者のカスタマーサポート部門などに連絡することで利用できます。販売者がアフターサービスを提供する理由は、商品やサービスの販売を促進するためです。

アフターサービスは、どの分野で利用しても意味合いは変わらず利用できる言葉です。以下に例文を紹介します。

アフターサービスは和製英語のため、そのまま「after service」としてもうまく伝わりません。英語でアフターサービスを表現するには、「after-sale service」「repair service」などが適切です。「customer service」も使えますが、この場合は、商品の購入前サービスも含まれる場合があります。

アフターサービスを含む英語の例文は以下のとおりです。

・Before buying a new camera, I checked the after-sales service.

(新しいカメラを購入する前に、アフターサービスの内容を確認した。)

・The washing machine I just bought broke down, so I immediately used the after-sales service to request a free repair.

(買ったばかりの洗濯機が故障したため、早速アフターサービスを利用して無償修理を依頼した。)