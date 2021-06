テレビアニメ『擾乱 THE PRINCESS OF SNOW AND BLOOD』最終章放送記念番組が6月15日より生配信される。

『擾乱 THE PRINCESS OF SNOW AND BLOOD』最終章放送記念番組は、6月15日23:00にYou Tubeで生配信される。アニメの振り返り、クイズコーナー、新情報発表などを予定しているとのこと。出演者は雪村咲羽役・三森すずこ、花風エレーナ役・Raychell、中村浅陽役・伊藤彩沙、下薗恭子役・富田麻帆。

(C) 擾乱製作委員会