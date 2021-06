Netflixオリジナルアニメ「BIOHAZARD:Infinite Darkness(バイオハザード:インフィニット ダークネス)」日本語吹替版の本編冒頭映像と、新たな場面カットが公開された。

Netflixオリジナルアニメシリーズとして7月8日よりNetflixで全世界独占配信される「BIOHAZARD:Infinite Darkness」。ゲーム「バイオハザード」を原作として、同シリーズの人気キャラクター・レオンとクレアを軸に物語が展開される。今回公開された映像は、レオンたちの物語の舞台である2006年から遡ること6年前、ストーリーのキーとなるペナムスタン市街を映したもの。のちにレオンたちと行動をともにする当時のマッドドッグス隊隊長・ジェイソンが内戦中のペナムスタンに降り立ち、隊員とともに現地の民兵と戦闘する様子が収められている。また場面カットには戦闘地域に降下する直前のマッドドッグス隊の険しい表情や、マッドドッグス隊と思われる者たちの写真が暗闇の中で照らし出されているシーンが切り取られた。

Netflixオリジナルアニメシリーズ「BIOHAZARD:Infinite Darkness」

Netflixにて2021年7月8日(木)に全世界独占配信

スタッフ

原作・製作・監修:株式会社カプコン

監督:武藤将吾、羽住英一郎

エグゼクティブプロデューサー:小林裕幸(カプコン)

製作プロデューサー:篠原宏康(トムス・エンタテインメント)

プロデューサー:古屋厚(ROBOT)

CGプロデューサー:宮本佳(Quebico)

フル3DCGアニメーション制作:Quebico

制作プロデュース:トムス・エンタテインメント

クリエイティブアドバイザー:トニー石塚(Sony Pictures Entertainment)

音楽:菅野祐悟

日本語吹替キャスト

レオン・S・ケネディ:森川智之

クレア・レッドフィールド:甲斐田裕子

ジェイソン:立木文彦

シェンメイ:潘めぐみ

パトリック:野島健児

グラハム大統領:井上和彦

ウィルソン国防長官:田原アルノ

ライアン大統領補佐官:小形満

(c)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.