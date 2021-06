「伯父」と「叔父」、読むことはできても違いを説明できる人は少ないのかもしれません。意味を正しく理解しないまま使用すると、本来の意図とは異なって伝わってしまう可能性があります。

本記事では伯父と叔父の違いについて、例文などを交えてご紹介。「小父」や「伯母」「叔母」についても説明します。

伯父も叔父も、呼び方は同じ「おじ」です。そもそも「おじ」とは父母の兄弟のことです。 それでは伯父と叔父とではどのような違いがあるのでしょうか。

伯父とは、父母の兄にあたる人のことです。1人いても2人いても、どちらの人のことも伯父と呼びます。兄ではなく姉の場合は「伯母(おば)」と呼びます。この伯母の結婚相手も、伯父となります。

まとめると、伯父は「自分の父母の兄、または自分の父母の姉と結婚した男性」のことです。

叔父とは、父母の弟にあたる人のことです。この場合も、1人いても2人いても、どちらの人も叔父です。弟ではなく妹の場合は「叔母(おば)」と呼びます。この叔母の結婚相手も、叔父となります。

叔母の結婚相手の叔父が、仮に父または母より年上だったとしても、呼び方は叔父です。あくまでも「親の弟かどうか」で判断します。

まとめると、叔父は「自分の父母の弟、または自分の父母の妹と結婚した男性」を指します。 また、伯父も叔父も「義理の伯父(叔父)」などとは呼ばないので注意しましょう。

尊敬を表す「上」や敬称の「様」、またはどちらも付けて呼びます。尊敬を表す「お」や「御」を付けて「お伯父様」などとはしないので注意しましょう。

例:伯父上、伯父様、伯父上様

叔父上、叔父様、叔父上様

日常では平仮名で「おじ」と書き、とくに区別しないことがほとんどです。ただし注意が必要なのが、結婚式などのフォーマルな場における席次表です。「新郎伯父」「新婦叔父」などと表記するため、正しく表記しなければなりません。伯母と叔母も同様です。

なお、親族関係の遠近を表す親等は、伯父も叔父もどちらも3親等です。親等に性別や年齢は関係なく、伯母と叔母も同じ3親等です。

伯父、叔父と表記するのには、儒教の考え方が影響していると言われています。中国では古くから、親に付けてもらった名前を大切にする風習があり、日常ではあまり気安く使いませんでした。そのため本来の名前とは別に、現代でいうニックネームのような「字(あざな)」が付けられていたのです。

その字も、儒教の教えによって兄弟間の上下関係を明確にするために、以下のような漢字を使っていたとされています。このような習慣が中国から日本へ伝わり、伯父、叔父という漢字の区別はその名残だと考えられます。

伯父と叔父の違いについて、理解できたでしょうか? ここからは例文をご紹介します。文章に書くときこそ、伯父と叔父とをきちんと使い分けたいものです。

まず、「伯父」の例文からご紹介します。

続いて、「叔父」の例文をご紹介します。

英語では、伯父や叔父のような使い分けはありません。どちらも「uncle」と表記します。

・He is my uncle on my mother's side.(彼は私の母方のおじです)