Oh my teethは5月27日より、法人向け歯科矯正サービス「Oh my teeth for business」の提供を開始した。

Oh my teethは、従来の歯科矯正が抱える「通院回数の多さ」「金額の高さ」「継続の難しさ」を解決するために生まれた、日本初の歯科矯正D2Cブランド。同社調査によって明らかとなった、ビジネスパーソンの「歯にコンプレックスがある」「見た目を改善する福利厚生がほしい」という声を受け、このほど、法人向けの歯科矯正サービス「Oh my teeth for Business」の提供を開始した。

同サービスを企業が導入すると、サービス代金の一部(3割目安)を企業が負担することで、従業員は通常よりも安価で歯科矯正を受けることが可能に。また、従業員は、歯並びや歯の着色・黄ばみといった歯の悩みを、ドクターを中心とした医療チームに24時間LINEでいつでも気軽に相談することもできる。さらに、提携クリニックおよび提携ドクターとのクラウドネットワークにより、Oh my teethのマウスピース矯正以外の選択肢も含めて、従業員の歯に対する多様な悩みにも対応してくれるという。

