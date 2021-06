「お取り計らい」は、ビジネスシーンにおいてよく使われる言葉のひとつです。本記事では、「お取り計らい」の意味や使い方、シーン別の例文や類語表現などについて、くわしく紹介します。

「お取り計らい」は、「物事がうまくいくように取り扱うこと」や「あれこれと便宜を図り対処すること」を意味する「取り計らい」の丁寧な表現です。主に相手の配慮や対処に対して敬意を込めたいときなどに使います。

また、何らかの依頼メールに「お取り計らい」を盛り込めば、丁寧な姿勢を示すこともできます。幅広いシーンで使える敬語表現なので、ビジネスでも活用する機会の多い言葉です。

「お取り計らい」はシーンや相手によって適切に使い分ける必要があります。使い方によってはメールや挨拶の内容が不自然になることもあるので注意が必要です。誤った使い方をしないためにも例文を確認しておきましょう。

「お取り計らい」は、過去にしてくれた行動や配慮などに対する感謝の気持ちを述べたいときにも使えます。

依頼するときに使う「お取り計らい」は、ビジネスメールの締めの挨拶にも用いられます。「よろしくお願いします」よりも堅い印象を与えたいときに役立つでしょう。

なお「お取り計らい」の前に「お手数をおかけしますが」や「勝手を申し上げますが」などの言葉を加えると、より丁寧な表現になります。

断定を避けたいときには「お取り計らいのほど(程)」を使います。「お取り計らいください」よりも「お取り計らいのほど、よろしくお願いします」の方が強い口調になりません。

「お取り計らい」は敬意を表す丁寧な言い方なので、目上の人にも使えます。ただし、依頼するときに使うと指図した印象になるので注意が必要です。

目上の人に依頼する場合は「ご協力のほど」や「何卒よろしくお願いします」などに言い換えた方がいいでしょう。

「お取り計らい」の類語を紹介します。語彙力を高めるためにも、さまざまな表現を覚えておきましょう。

「ご配慮(ごはいりょ)」は「気配り」や「心を配ること」という意味の言葉です。感謝の気持ちを表したいときだけではなく、相手に気を配ってほしいことがあるときにも使えます。

「ご高配(ごこうはい)」は「他人への心配りや配慮」という意味の言葉です。ビジネスシーンでは「ご高配賜りありがとうございます」などのような形で使われます。

下記の例文は、ビジネスメールでかしこまった挨拶をしたいときに使える定型文として、そのまま覚えておくといいでしょう。

なお、「ご高配」は「他人の心配り」を敬う言葉なので、自分のことに対しては使えません。自分が「相手に対して心配りをしていること」を伝えたいときには、「最善を尽くして」や「鋭意努力いたします」などの表現を使います。

「お気遣い(おきづかい)」は、「あれこれ気をつかうこと」などを意味する「気遣い」に、尊敬を表す接頭語「お」が付いた敬語表現です。

「気遣い」には「心配する」という意味もありますが、「あれこれ気をつかうこと」の意味で使う場合は「お取り計らい」の類語になります。ビジネスシーンでもよく使う表現なので、「お取り計らい」とあわせて覚えておきましょう。

「お気遣い」は、相手に対して「気を使う必要はありません」という気持ちを伝えたいときにも使えます。

ただし、「お気遣いなく」という言い方は動詞を省略した言い方なので、目上の人に使わない方が無難です。「お気遣いなさらないでください」などのようにすれば、丁寧な敬語表現になります。

ビジネスシーンでは、見積書や納品書などの内容に間違いがないかを確認してもらうときなどに「ご査収の上よろしくお取り計らい」が使われます。

「ご査収(ごさしゅう)」は「よく確認した上で受け取ること」を意味する「査収」の丁寧な表現です。

査収の「査」には「調べる」という意味合いがあり、「収」には「受け取る」や「手に入れる」といった意味合いがあるので、「念のため、不備や内容の誤りを確認した上で受け取ってください」といったニュアンスが含まれます。

「お取り計らい」を英語で表現したいときには、「準備」や「お膳立て」などの意味がある「arrangement」を使います。相手の「気遣い」はひとつとは限らないため、使う場合には「arrangements」と複数形にするのが一般的です。

Thank you for your arrangements.(お取り計らいいただきまして、ありがとうございます)