スーパー戦隊シリーズの45作品目となる『機界戦隊ゼンカイジャー』を記念して、歴代スーパー戦隊の主題歌を中心としたノンストップミックスCD第二弾が、7月21日に発売される。

ミックスを手掛けるのは、前作に引き続いて「アニクラの帝王」 DJシーザー。2007年からキャリアをスタートし、コスプレに身を包んでアニソンをMIXするDJとしてアニクラシーンのパイオニアでもある氏が、初めて特撮ソングのミックスを手掛ける。

本作「スーパー戦隊シリーズ 45th Anniversary NON-STOP BEST MIX vol.2 by DJシーザー」(2,750円/税込)では、『救急戦隊ゴーゴーファイブ』から『機界戦隊ゼンカイジャー』までの23作品をフィーチャー。ジャケ写イラストは、vol.1に引き続いて、マロン from RAB(リアルアキバボーイズ)が手掛けている。

収録内容

1. 侍戦隊シンケンジャー(『侍戦隊シンケンジャー』より) / 歌・演奏:サイキックラバー (Project.R)

2. 炎神戦隊ゴーオンジャー(『炎神戦隊ゴーオンジャー』より) / 歌:高橋秀幸 (Project.R)

3. 爆竜戦隊アバレンジャー(『爆竜戦隊アバレンジャー』より) / 歌:遠藤正明

4. 獣拳戦隊ゲキレンジャー(『獣拳戦隊ゲキレンジャー』より) / 歌:谷本貴義、ヤング・フレッシュ

5. 四六時夢中 シンケンジャー(『侍戦隊シンケンジャー』より) / 歌:高取ヒデアキ (Project.R)

6. We are the ONE ~僕らはひとつ~(『爆竜戦隊アバレンジャー』より) / 歌:串田アキラ、森の木児童合唱団

7. 呪文降臨~マジカル・フォース(『魔法戦隊マジレンジャー』より) / 歌:Sister MAYO

8. さぁ行け!ニンニンジャー!(『手裏剣戦隊ニンニンジャー』より) / 歌:大西洋平

9. 轟轟戦隊ボウケンジャー(『轟轟戦隊ボウケンジャー』より) / 歌:NoB

10. ガオレンジャー吼えろ!!(『百獣戦隊ガオレンジャー』より) / 歌:山形ユキオ、斉藤妙子、佐々木久美、高尾直樹

11. VAMOLA! キョウリュウジャー(『獣電戦隊キョウリュウジャー』より) / 歌:鎌田章吾

12. ハリケンジャー参上!(『忍風戦隊ハリケンジャー』より) / 歌:高取ヒデアキ

13. 炎神ファーストラップ -Type Normal-(『炎神戦隊ゴーオンジャー』より) / 歌・演奏:Project.R(谷本貴義、Sister MAYO、大石憲一郎) with 炎神キッズ

14. スーパー戦隊 ヒーローゲッター(『海賊戦隊ゴーカイジャー』より) / 歌:Project.R

15. キラフル ミラクル キラメイジャー(『魔進戦隊キラメイジャー』より) / 歌:出口たかし

16. キズナ~ゴーバスターズ!(『特命戦隊ゴーバスターズ』より) / 歌:謎の新ユニットSTA☆MEN(岸尾だいすけ、鈴村健一、諏訪部順一、高橋広樹、鳥海浩輔、保村 真、吉野裕行)

17. レッツ!ジュウオウダンス(『動物戦隊ジュウオウジャー』より) / 歌:大西洋平(Project.R)、ヤング・フレッシュ

18. みんな集まれ!キョウリュウジャー(『獣電戦隊キョウリュウジャー』より) / 歌:高取ヒデアキ

19. ルパンレンジャーVSパトレンジャー(『快盗戦隊ルパンレンジャーVS警察戦隊パトレンジャー』より) / 歌:Project.R(吉田達彦、吉田仁美)

20. 烈車戦隊トッキュウジャー(『烈車戦隊トッキュウジャー』より) / 歌:伊勢大貴

21. ヒーリン’ユー(『百獣戦隊ガオレンジャー』より) / 歌:Salia

22. いま 風のなかで(『忍風戦隊ハリケンジャー』より) / 歌:影山ヒロノブ

23. キュータマダンシング!(『宇宙戦隊キュウレンジャー』より) / 歌:松原剛志(Project.R)

24. ケボーン!リュウソウジャー(『騎士竜戦隊リュウソウジャー』より) / 歌:Sister MAYO

25. なんじゃモンじゃ!ニンジャ祭り!(『手裏剣戦隊ニンニンジャー』より) / 歌:伊勢大貴

26. 道(タオ)(『獣拳戦隊ゲキレンジャー』より) / 歌:水木一郎、ヤング・フレッシュ

27. 時の彼方へ(『未来戦隊タイムレンジャー』より) / 歌:NAT'S

28. JIKU ~未来戦隊タイムレンジャー~(『未来戦隊タイムレンジャー』より) / 歌:佐々木久美

29. ガッチャ☆ゴセイジャー(『天装戦隊ゴセイジャー』より) / 歌:高橋秀幸 (Project.R)、ヤング・フレッシュ

30. 魔法戦隊マジレンジャー(『魔法戦隊マジレンジャー』より) / 歌:岩崎貴文

31. 救急戦隊ゴーゴーファイブ(『救急戦隊ゴーゴーファイブ』より) / 歌:石原慎一、EVE

32. 特捜戦隊デカレンジャー(『特捜戦隊デカレンジャー』より) / 歌:サイキックラバー

33. 冒険者 ON THE ROAD(『轟轟戦隊ボウケンジャー』より) / 歌:サイキックラバー

34. この星を この街を(『救急戦隊ゴーゴーファイブ』より) / 歌:高山成孝

35. 動物戦隊ジュウオウジャー(『動物戦隊ジュウオウジャー』より) / 歌:高取ヒデアキ(Project.R)、ヤング・フレッシュ

36. バスターズ レディーゴー!(『特命戦隊ゴーバスターズ』より) / 歌:高橋秀幸(Project.R)

37. 騎士竜戦隊リュウソウジャー(『騎士竜戦隊リュウソウジャー』より) / 歌:幡野智宏

38. 天装戦隊ゴセイジャー(『天装戦隊ゴセイジャー』より) / 歌:NoB (Project.R)

39. ミッドナイト デカレンジャー(『特捜戦隊デカレンジャー』より) / 歌:ささきいさお、森の木児童合唱団

40. ビュンビュン! トッキュウジャー(『烈車戦隊トッキュウジャー』より) / 歌:Project.R(YOFFY、谷本貴義、鎌田章吾)

41. LUCKYSTAR(『宇宙戦隊キュウレンジャー』より) / 歌:幡野智宏(Project.R)

42. 海賊戦隊ゴーカイジャー(『海賊戦隊ゴーカイジャー』より) / 歌:松原剛志 (Project.R)、ヤング・フレッシュ、Project.R

43. 魔進戦隊キラメイジャー(『魔進戦隊キラメイジャー』より) / 歌:大西洋平

44. 全力全開!ゼンカイジャー(『機界戦隊ゼンカイジャー』より) / 歌:つるの剛士、ことのみ児童合唱団