「足」と「脚」はどちらも「あし」という読み方を持つ漢字です。人間の下肢や動物のあしを指す言葉であることは何となくわかっていても、どう使い分けるのかはっきりとは知らない人も多いでしょう。会話の中ではあまり意識しなくてもいいかもしれませんが、文章で用いることがあるなら違いを理解しておきたいですよね。

そこでこの記事では、「足」と「脚」が指す意味の違いやそれぞれの漢字を使った例文、また類語や英語表現を紹介します。

「あし」の漢字表現には「足」と「脚」がありますが、少しずつ意味が異なります。どう使い分ければいいのか、意味の違いを解説します。

「足」には下記のような読み方があります。

また、「足」にはたくさんの使い方があり、下記のような意味として使われます。

つまり「足」は読み方・意味ともに種類が多く、幅広く使われる漢字です。

「脚」の読み方は下記の通りです。

「脚」には下記のような意味があります。

「脚」には「足」とは異なる意味がありますので、違いを覚えておきましょう。

「足」と「脚」の意味は少し異なりますので、何を指すのかによって使い分けましょう。「足」と「脚」をどう使い分ければいいのかを紹介します。

「足」の意味は胴体から離れた、人や動物の体を支えたり歩行に使ったりする部分です。「脚」も本来の意味から広がって人の股下全体を指す時にも使われます。

しかし漢字が持つ本来の意味において、下肢全体を指す場合には「足」が使われる点を覚えておきましょう。

膝から下の足を指す場合には、「脚」という漢字を用いることが一般的です。意味が派生して、「脚注」などある範囲の下側を指す場合にも「脚」が用いられるようになっています。

また、「脚」は人だけでなく物に対して使われることもよくあり、「脚立」など物を支える部分に対して使われます。

「足」という漢字には、「くるぶしから先の部分」という意味もあります。「くるぶし」とは、「足首の関節両側にある突起した骨」のことです。「足が大きいため靴のサイズがなくて苦労する」などと足首より先を指したい場合に使われます。

「足」と「脚」はそれぞれ漢字の意味が少しずつ異なることから、使い方も異なります。「足」と「脚」の具体的な使用例を紹介します。

「足」という漢字は「足」単独で使われることもあれば、「素足」や「足音」など他の漢字と組み合わせて使われることも多いです。幅広い使い方がありますので、下記の例文を参考に活用してください。

「脚」という漢字の元々の意味は膝から下の脚のことですが、意味が転じて足全体を指すこともあります。「脚」は物の支えとなる部分を指すことも多い点を意識しながら、「足」と「脚」とを使い分けましょう。

「足」と「脚」には似た意味を持つ漢字や熟語がいくつかあります。しかし、何を指すのかによって、類語となる言葉が異なる点には注意しましょう。「足」と「脚」との意味ごとの類語を紹介します。

「肢」という漢字の読み方は「シ」「てあし」で、意味は下記の通りです。

「肢」には「足」「脚」と同じように「あし」と、さらには「手」も意味に含まれており、「足」や「脚」より広い範囲を指す点が大きな違いです。

「足」には、「移動手段としての交通機関」「乗りもの」などの意味があります。

上記の使用例のように、「足」には「交通手段」と言い換えられる使い方もあります。

「足」には、「損失」「欠損」「借金」「金銭」などの意味もあります。

赤字になることを意味する「足が出る」という慣用句に代表されるように、「足」は「借金」「金銭」などの意味としても使われます。

「足」と「脚」は意味する部分によって英語表現が異なります。それぞれの英語表現を見ていきましょう。

「足」があしの付け根から下全体を表す場合の英語表現は「leg」です。また、くるぶしから下を指す場合の英語表現は「foot」を使います。指すパーツによって英単語を使い分けてください。

・He stood on one leg.(彼は片足で立った) ・foot light(足元灯、フットライト)

「脚」を「膝から下」ととらえる場合、英語表現は「crus」や「lower leg」を使います。「足」と異なる英単語を使う点に注意して使い分けましょう。

・the lower joint of the leg(脚の関節)

・She kicked his crus.(彼女は彼の脚を蹴った)