クリエーター集団・7ORDER(安井謙太郎、真田佑馬、諸星翔希、森田美勇人、萩谷慧悟、阿部顕嵐、長妻怜央)が、メジャー1stシングル「雨が始まりの合図 / SUMMER様様」、LIVE DVD/Blu-ray『WE ARE ONE』を7月7日にリリースすることが22日、明らかになった。

7ORDER

今年1月のメジャーデビューから日本武道館公演を皮切りに行われた1stワンマンツアー「WE ARE ONE」を全公演SOLD OUT、フェスやイベントへの出演などでめざましく活躍する同グループ。メジャー1stシングルの発売は、結成2周年を記念したYouTubeの生配信番組生配信「7ORDER結成2周年記念 感謝の気持ちを生で伝える4時間SP」にて発表された。

両A面シングルとなる本作では武道館公演のアンコールでも披露された「雨が始まりの合図」を初収録。リーダーである安井の誕生日プレゼントとしてメンバーが作詞作曲から制作した楽曲で、結成を決めた日、レコード会社とメジャー契約をした日、初めてのライブの日など、彼らの大事な日にはいつも雨が降っているというエピソードから作られた疾走感あふれるロックナンバーとなっている。

さらに最新曲となる「SUMMER様様」はORANGE RANGEのNAOTO作編曲プロデュース、HIROKIの作詞提供による楽曲で、これまでの彼らのテイストとは一味違った夏本番に向けたポップなサマーチューンとなっている。

同時発売が発表されたLIVE DVD/Blu-ray『WE ARE ONE』は、今年1月13日/14日に行われた日本武道館公演を収録した映像作品で、本編に加え約1時間に及ぶメイキング映像や、ソロアングル映像を特典映像として収録。オンラインリリースイベントや店頭特典も決定している。シングルのリリース後には7都市全15公演の初の全国規模のツアーとなる「7ORDER武者修行TOUR ~NICE “TWO” MEET YOU~」も決定した。

7ORDERメンバー コメント

7ORDERの夏が来ました!

盛り盛り沢山な夏にしたいと思ってるので、みなさんの夏を僕たちにください!!

NAOTO(ORANGE RANGE) コメント

7ORDERは一週間! 土日だけが大事じゃない! 月曜~日曜までのドラマがある。

どの曜日もかけがえのない日だ。

ちなみに僕は水曜が好きです。

HIROKI(ORANGE RANGE) コメント

歌詞のワードごとに、表情をつけて歌い上げるのは流石!

夏が待ち遠しくなる一曲です!

7ORDERメジャー1stシングル「雨が始まりの合図 / SUMMER様様」

【CD収録内容】 ※全形態共通 ※3.4.はCDのみ収録

1. 雨が始まりの合図

2. SUMMER様様

3. 雨が始まりの合図 - Gakuya -

4. 雨が始まりの合図 - Present Ver. -

【形態/価格】

●雨盤(COZA-1785/6) CD+DVD 2,530円(税込)

DVD内容:「雨が始まりの合図」MUSIC VIDEO

「SUMMER様様」MUSIC VIDEO

MUSIC VIDEOメイキング

●晴盤(COCA-17906) CD+GOODS 3,300円(税込)

グッズ内容:7ORDERアンブレラマーカー

●通常盤(COCA-17905) CD ONLY 1,430円(税込)

※初回生産分のみイベント参加券もしくは特典応募抽選シリアルナンバーいずれか1枚封入

LIVE DVD/Blu-ray『WE ARE ONE』

【形態/価格】

●DVD(2枚組) (COBA-7240/1) 9,570円(税込)

●Blu-ray(COXA-1279) 10,670円(税込)

【収録内容】 ※全形態共通

・INTRO(SYSTEM ERROR)

・LIFE

・タイムトラベラー

・BOW!!

・Dance Inter

・Perfect

・Sabaoflower

・Rest of my life

・GIRL

・Monday morning

・Make it true

・&Y

・Stomp

・What you got

・27

・Break it

・夢想人

・雨が始まりの合図

特典映像

・Behind The Scene ・Solo Angle

※初回生産分のみ、特典応募抽選シリアルナンバー封入

※オンラインリリースイベント・店頭特典あり

ツアー『7ORDER 武者修行TOUR ~NICE “TWO” MEET YOU~』

7月23日(金・祝) 東広島芸術文化ホール くらら 大ホール(広島)

7月31日(土) 仙台PIT(宮城)

8月9日(月・祝) Zepp Sapporo(北海道)

8月18日(水) Zepp Nagoya (愛知)

8月20日(金) Zepp Haneda(東京)

8月21日(土) Zepp Haneda(東京)

8月31日(火) Zepp Osaka Bayside(大阪)

9月2日(木) Zepp Fukuoka(福岡)

・FC会員限定イベント『7 no ieeeeeee! de バースdeeeeee!』

7月21日(水) KT Zepp Yokohama

※5月23日12:00からFC先行受付スタート