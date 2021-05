劇団飛行船「映劇ライヴエンタテイメント」主催の『饗宴「茜さすセカイでキミと詠う~絆~」』よりStore Mixaフェアが6月に開催されることが発表された。

今回、『饗宴「茜さすセカイでキミと詠う~絆~」』の舞台化を記念したフェアが東京・池袋にあるStore Mixaにて開催決定。舞台で使用した衣装&小道具の展示や、新商品を含んだ公演関連商品の販売を実施し、Store Mixa限定の購入特典も用意しているとのこと。

また、現在5月16日18時公演に実施した生配信のアーカイブ配信を販売中。販売期間は5月30日21:30まで。視聴料金は4,500円(税込)。

●衣装&小道具展示スケジュール

6月12日~16日:森蘭丸、聖徳太子、織田信長

6月17日~21日:夏目漱石、徳川綱吉、徳川吉宗

6月22日~27日:高杉晋作、安倍晴明、藤原道長

(C) GCREST, Inc. (C) Mynet Games Inc (C)饗宴「茜さすセカイでキミと詠う~絆~」製作委員会