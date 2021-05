Netflixオリジナルアニメ「BIOHAZARD:Infinite Darkness(バイオハザード:インフィニット ダークネス)」のキーアートと本予告映像、新キャラクターが解禁された。配信日も7月8日に決定している。

本予告映像は、悪夢のような戦場やゾンビによる襲撃、絶体絶命のレオンとクレア、謎に包まれたタイラントなど、同作の重要なヒントがちりばめられたものに。新キャラクターとしては、ペナムスタンの英雄・ジェイソン、合衆国エージェントのシェンメイ、新米エージェントのパトリック、レオンに信頼を寄せているグラハム大統領、強硬派の政治家・ウィルソン国防長官、ウィルソンと異なる意見を持つライアン大統領補佐官の6人が発表された。

1996年にPlayStationでゲーム第1作が発売され、2021年に25周年を迎える「バイオハザード」シリーズ。「BIOHAZARD:Infinite Darkness」ではシリーズの人気キャラクター・レオンとクレアを軸に物語が展開される。

Netflixオリジナルアニメシリーズ「BIOHAZARD:Infinite Darkness」

Netflixにて2021年7月8日(木)に全世界独占配信

スタッフ

原作・製作・監修:株式会社カプコン

監督:羽住英一郎

フル3DCGアニメーション制作:Quebico

制作プロデュース:トムス・エンタテインメント

音楽:菅野祐悟

日本語吹替キャスト

レオン・S・ケネディ:森川智之

クレア・レッドフィールド:甲斐田裕子

(c)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.