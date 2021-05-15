「劇場版 Fate/Grand Order -神聖円卓領域キャメロット- 後編 Paladin; Agateram」が本日5月15日に公開。これを記念した新PVが披露された。

新PVでは、ベディヴィエール役の宮野真守が手がける後編主題歌「透明」に乗せて、ベディヴィエール、藤丸立香、マシュ、獅子王らの姿がお目見えした。さらに本日18時より公式サイトでは、オリジナル壁紙がプレゼントされる感想投稿キャンペーンを開始。加えてスマートフォン向けゲーム「Fate/Grand Order」内では、Production I.G描き下ろしイラストの概念礼装がもらえる、週替わりログインボーナスもスタートしている。

「劇場版 Fate/Grand Order -神聖円卓領域キャメロット- 後編 Paladin; Agateram」

2021年5月15日（土）公開

スタッフ

原作：奈須きのこ／TYPE-MOON

リードキャラクターデザイナー：武内崇

監督：荒井和人

構成：小太刀右京

脚本：小太刀右京、荒井和人

キャラクターデザイン：細居美恵子、黄瀬和哉、温泉中也

サブキャラクターデザイン：乘田拓茂、山本彩、原由知

総作画監督：椛島洋介

音楽：芳賀敬太、深澤秀行

音響監督：明田川仁

アニメーション制作：Production I.G

キャスト

ベディヴィエール：宮野真守

藤丸立香：島崎信長

マシュ・キリエライト：高橋李依

レオナルド・ダ・ヴィンチ：坂本真綾

獅子王：川澄綾子

ガウェイン：水島大宙

モードレッド：沢城みゆき

ランスロット：置鮎龍太郎

トリスタン：内山昂輝

アグラヴェイン：安元洋貴

オジマンディアス：子安武人

ニトクリス：田中美海

玄奘三蔵：小松未可子

呪腕のハサン：稲田徹

静謐のハサン：千本木彩花

ロマニ・アーキマン：鈴村健一

※島崎信長の崎はたつさきが正式表記。

(c)TYPE-MOON / FGO6 ANIME PROJECT