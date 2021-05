YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」のオーディションプログラム「THE FIRST TAKE STAGE」が来週から本格的に始動。候補者が5月22日22:00に発表される。

「THE FIRST TAKE STAGE」は、これまで数多くの一発撮りのパフォーマンスを届けてきた「THE FIRST TAKE」が、まだ見ぬ本物のアーティストに出会うために用意したオーディションプログラム。グランプリ受賞者には「THE FIRST TAKE」への出演と、配信専門レーベル「THE FIRST TAKE MUSIC」からの配信リリースが約束される。

オーディションでは、すでに発表されているTHE FIRST TAKE PROJECT選考委員に加え、亀田誠治、ハマ・オカモト(OKAMOTO'S)、Billboard JAPAN編集長の高嶋直子氏がゲスト選考委員として審査に参加することが発表された。また明日5月15日(土)22:00には「THE FIRST TAKE STAGE」の続報がわかる最新映像「いよいよ本格始動!一発撮りオーディション。 / THE FIRST TAKE STAGE」がYouTubeでプレミア公開される。

亀田誠治 コメント

THE FIRST TAKEはコロナ禍にアーティストのリアルな姿を届け、人々に勇気を与えてくれました。そして今、このオーディションから羽ばたくアーティストが、新しい時代の希望になることを願って心を込めて参加させていただきます。

ハマ・オカモト(OKAMOTO'S)コメント

ひとりの音楽好きとして



ひとりのベーシストとして



次の世代の才能に会えることを楽しみにしています。

高嶋直子氏(Billboard JAPAN)コメント

VRやARなど様々な表現方法が生まれる中、直球勝負とも言えるTHE FIRST TAKEは、アーティストの皆さんの本質を改めて教えてくれました。本オーディションを通じて、未知なる可能性を持った皆さんと出会えることを楽しみにしています。