アンジュルムのニューシングル「はっきりしようぜ / 泳げない Mermaid / 愛されルート A or B?」が6月23日にリリースされる。

昨年11月に川名凜、為永幸音、松本わかなの新メンバーが加入後、同年12月に船木結が卒業し現在10人で活動するアンジュルム。新メンバー3人にとって初参加となる本作はトリプルA面シングルで、スターダスト☆レビューの楽曲「はっきりしようぜ」をファンク風にアレンジしたカバー、センチメンタルなミディアムチューン「泳げない Mermaid」、さらに山崎あおいが作詞したジャジーな「愛されルート A or B?」が収録される。また本作はDVDが付属する初回限定盤A~C、SP、CDのみの通常盤A~Cが用意され、このうち初回生産限定盤SPには昨年11月にMVがYouTubeにて公開され話題となったサンスター「Ora2(オーラツー)」とのタイアップソング「SHAKA SHAKA TO LOVE」が収められる。

竹内朱莉 コメント

新メンバーが加入して初のシングルと言うことで、また新しいアンジュルムをお見せできると思います。 今回の作品は、かっこよく大人っぽいトリプルA面シングルに仕上がりました。 ダンスなども今まで以上にレベルアップしていますので、パフォーマンスをお見せできる日を楽しみにして いただけたら嬉しいなと思います。

上國料萌衣 コメント

今回のトリプルA面シングルは、新メンバーが加入して新体制になったアンジュルムをしっかり楽しんで頂ける楽曲になっています! スターダスト☆レビューさんのカバー曲「はっきりしようぜ」は、アンジュルムらしい、かっこよくて楽しい曲に。そして、切ない雰囲気の「泳げない Mermaid」や、三拍子でオシャレな雰囲気の「愛されルート AorB?」。今までのアンジュルムらしさを感じる曲から新しいアンジュルムを感じる曲まで、いろいろなアンジュルムを楽しんで頂けたら嬉しいです!

笠原桃奈 コメント

「はっきりしようぜ」は、オールブラックで統一された衣装で踊るメリハリのあるダンスとフォーメンション。「泳げない Mermaid」は、アンジュルムとしては珍しい、切ない恋愛ソングになっています。歌い方や表情など、皆で作りあげたまた今までとは違った切ない雰囲気。

「愛されルート AorB?」は、ジャズサウンドの大人な楽曲で、個人的に今までしたことがなかった歌い方でレコーディングに挑んだ唄。と、タイプの違った各曲を楽しんでいっぱい聴いていただけますように! 新メンバーの三人が加わってはじめてのシングルを是非たくさんの方に注目して頂きたいです。

為永幸音 コメント

私を含めた新メンバー3人(川名・為永・松本)にとっては、初めてのシングルとなるので、アンジュルムとしての1歩を踏み出した感覚でとてもワクワクしています! MV撮影など初めてのことばかりで困難の連続でしたが、先輩方のサポートもうけつつ、皆さんに自信を持ってお届けできる3曲が出来ました!!! 10人体制になったアンジュルムの新曲、楽しみにしていてください!

アンジュルム「はっきりしようぜ / 泳げない Mermaid / 愛されルート A or B?」収録内容

初回生産限定盤A

CD

01. はっきりしようぜ[作詞作曲:根本要 / 編曲:鈴木俊介]

02. 泳げない Mermaid[作詞:井筒日美 / 作曲:星部ショウ / 編曲:平田祥一郎]

03. 愛されルート A or B?[作詞:山崎あおい / 作曲編曲:山崎真吾]

04. はっきりしようぜ

05. 泳げない Mermaid

06. 愛されルート AorB?

DVD

・はっきりしようぜ

初回生産限定盤B

CD

01. はっきりしようぜ

02. 泳げない Mermaid

03. 愛されルート A or B?

04. はっきりしようぜ

05. 泳げない Mermaid

06. 愛されルート AorB?

DVD

・泳げないMermaid

初回生産限定盤C

CD

01. はっきりしようぜ

02. 泳げない Mermaid

03. 愛されルート A or B?

04. はっきりしようぜ

05. 泳げない Mermaid

06. 愛されルート AorB?

DVD

・愛されルート A or B?

初回生産限定盤SP

CD

01. はっきりしようぜ

02. 泳げない Mermaid

03. 愛されルート A or B?

04. SHAKA SHAKA TO LOVE [作詞:児玉雨子 / 作曲:星部ショウ / 編曲:鈴木俊介]

05. はっきりしようぜ

06. 泳げない Mermaid

07. 愛されルート AorB?

08. SHAKA SHAKA TO LOVE

DVD

01. はっきりしようぜ

02. 泳げない Mermaid

03. 愛されルート A or B?

04. SHAKA SHAKA TO LOVE

通常盤A~C

CD