アイドルグループ・乃木坂46の3期生メンバーによるライブ「9th YEAR BIRTHDAY LIVE~3期生ライブ~」が9日、千葉・幕張メッセイベントホールにて開催された。

デビュー9周年を祝う「9th YEAR BIRTHDAY LIVE」は今年の2月に開催され、当初は期別ごとのライブも予定していた。しかし、新型コロナウイルスの影響で期別ライブは延期。3月末に1期生と2期生、8日に4期生が単独公演を行い、9日、期別ライブの最終公演を3期生メンバーが飾った。

オープニングナンバーは3期生メンバーに初めて書き下ろされた「三番目の風」。その後、「未来の答え」「トキトキメキメキ」「自分じゃない感じ」「僕の衝動」「毎日がBrand new day」と立て続けに3期生楽曲を披露した。

前日に開催された4期生単独公演もそうだが、冒頭ブロックではシングル表題曲を中心に構成されることが多く、変化球的なアプローチではある。それだけに、今回の3期生単独公演への覚悟が現われたスタートだった。

ライブ中盤では、乃木坂46の歴代の歌唱衣装に焦点をあてたコーナーへ。3期生メンバーがおのおの思い入れのある歌唱衣装を身にまとったパフォーマンスは、ミュージカルのような華やかさが際立った。

「命は美しい」「サヨナラの意味」「ハルジオンが咲く頃」など、卒業していった先輩達から受け継いだ楽曲、そして堂々たるパフォーマンスは、3期生メンバーの成長が最も感じられる瞬間だった。

ライブ終盤では、4期生曲「Out of the blue」、グループの代表曲でもある「インフルエンサー」「シンクロニシティ」などを立て続けに展開するなか、3期生曲「思い出ファースト」で本編を締めくくった。

アンコール1曲目では、6月9日に発売される27thシングル「ごめんねFingers crossed」に収録される3期生楽曲「大人たちには指示されない」の新曲を初披露。サプライズの初披露だけあって、ファンにはたまらない1曲となった。

そしてライブ最後の曲は、2013年7月にリリースされた6thシングル「ガールズルール」。昨年グループを卒業した白石麻衣が初のセンターを飾った曲だが、センターポジションを山下美月が担い、最後の力を振り絞った渾身のラストソングで幕は閉じた。

8日に開催された4期生ライブは、終始フレッシュなステージではあったが、9日の3期生ライブはまさに成長が感じられたステージだった。

■乃木坂46「9th YEAR BIRTHDAY LIVE~3期生ライブ~」セットリスト

M1:三番目の風

M2:未来の答え

M3:トキトキメキメキ

M4:自分じゃない感じ

M5:僕の衝動

M6:毎日がBrand new day

M7:帰り道は遠回りしたくなる

M8:命は美しい

M9:My rule

M10:三角の空き地

M11:逃げ水

M12:不眠症

M13:サヨナラの意味

M14:ハルジオンが咲く頃

M15:白い雲にのって

M16:ハウス!

M17:僕だけの光

M18:僕が行かなきゃ誰が行くんだ?

M19:言霊砲

M20:平行線

M21:ロマンスのスタート

M22:Out of the blue

M23:アナスターシャ

M24:Against

M25:インフルエンサー

M26:シンクロニシティ

M27:きっかけ

M28:思い出ファースト

EN1:大人たちには指示されない

EN2:空扉

EN3:ガールズルール