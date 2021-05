鳥肌とは、寒さなどで皮膚が羽をむしり取ったあとの鳥の皮のようにぶつぶつになる状態を指します。この鳥肌という単語が入った「鳥肌が立つ」という表現がありますが、この言葉が使われるシーンはさまざまです。

この記事では「鳥肌が立つ」の本来の意味や使い方について紹介します。また、近年みられる「鳥肌が立つ」の使い方や類語表現などもまとめたので参考にしてみてください。

鳥肌が立っているときは、よく見ると毛穴の周辺がやや盛り上がっています。「鳥肌が立つ」「総毛立つ」という状態は、交感神経と副交感神経の二つからなる自律神経のはたらきが影響しているそうです。

例えば寒さを感じた場合、起きているときや緊張しているときに優位になる交感神経のはたらきで毛穴のそばにある「立毛筋」が収縮します。これにより毛穴が閉じて普段は寝ている手足の毛がピンと立ちあがるのです。

鳥肌は、寒さから体を守るために起こると考えられています。このことから、鳥肌が立つは「寒さのあまり鳥肌が立つ」のように、寒さを感じた場合に使うのが適当でしょう。ちなみに、体毛が逆立つのは生理現象であり、ほ乳類全般に起こります。

鳥肌が立つはもともと寒気で生じた生理現象だけを表していましたが、徐々に恐怖や嫌悪感などのネガティブな意味でも使われるようになりました。ネガティブな状態を表す鳥肌が立つを使った言い回しを、例文とともに確認しましょう。

「恐怖により鳥肌が立つ」という表現は正しい使い方です。恐ろしい気持ちや危険を感じた場合、怖い思いをした場合には自然と鳥肌が立つことがあります。

嫌だという気持ちや不快感で鳥肌が立つのも本来の使い方です。恐ろしいものや気味の悪いものを見聞きしたり想像したりした場合に、鳥肌が立つのはごく一般的な状況だといえます。

良くない意味で驚いたりあきれたりする場合にも鳥肌が立つという表現が使われます。実際に体に鳥肌が立ってはいない場合もあり、比喩表現として使われることも考えられます。

危険が迫っている場合や失敗したことを責められる場合など緊張を強いられる状況でも鳥肌が立つことがあります。

上記以外にも、鳥肌が立つという表現は、「気持ち悪さ」「不安」「恥ずかしさ」「退屈」「絶望」「悔しさ」などを表す場合に使用可能です。

また、本当にそのようなことが起こるのかは定かではないものの、寒さや感情が動いた結果ではなく「スピリチュアルなお告げ」で鳥肌が立つと言われることもあります。

最近では鳥肌が立つを、凄さのあまり「鳥肌が立ちっぱなし」や「ずっと鳥肌が立っていた」といった、興奮した状態全般を表す際に用いられる機会が増えています。

しかし、このようなポジティブな意味で使われる鳥肌が立つは誤用とされることが多いです。正式な表現に配慮して意見するような場面では、別の表現に言い換え、使わないでおく方が無難でしょう。

とはいえ、実際にいい意味で興奮したときや心が動かされたときに、鳥肌が立つこともあります。そのため、近年辞書によっては、鳥肌が立つ理由として「興奮」を挙げている場合も見られます。長い目で見ると、ポジティブな用途を誤用とする傾向が少なくなってくるかもしれません。

ここでは、ポジティブな意味合いで鳥肌が立つが使われる例をご紹介します。

スポーツ観戦で応援するチームが得点を決めたときや、コンサートですばらしい演奏を聞いたときなど、いい意味で驚いたり衝撃を感じたりした場合に、全身が沸き立つような感覚を覚えることがあります。

実際に鳥肌が立つ場合もありますし、「すばらしい!」という気持ちを表現する比喩的な言い方として鳥肌が立つを使うこともあります。

努力を積み重ねてきたことの結果がようやく出たとき、達成感や感慨深さを感じた場合に感動から鳥肌が立つことがあります。

興奮したり気持ちが奮い立ったりして快感を覚えた場合などにも、鳥肌が立つの表現が使われます。

鳥肌が立つを他の言い方で表すと何と言うのか、類語を紹介します。

恐怖で鳥肌が立つ場合は、「震えあがる」「冷や汗が出る」「身震いする」など怯えて身がすくむような表現に言い換えて使うことが可能です。

気持ちが悪くて鳥肌が立つ場合は、「悪寒がする」「背筋が凍る」「血の気が引く」といった表現を代わりに使うことができます。

英語の場合、鳥肌は「goose bumps」と表現します。直訳すると「ガチョウの表面にある凸凹しているところ」という意味になります。「chicken skin(ニワトリの皮)」では通じないため注意が必要です。

・I’ve got goose bumps.

鳥肌が立った。

・I got goose bumps from the cold.

寒くて鳥肌が立ちました。

・I was so impressed that I had goose bumps.

鳥肌が立つほど感動しました。