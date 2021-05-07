吉田秋生原作による舞台「『BANANA FISH』The Stage -前編-」のキャラクタービジュアルが公開された。

6月10日から20日にかけて東京・天王洲銀河劇場で開催される「『BANANA FISH』The Stage -前編-」。今回、内田朝陽扮するマックス・ロボ、冨田昌則扮する伊部俊一、川崎優作扮するショーター・ウォン、椎名鯛造扮するシン・スウ・リン、早乙女友貴扮するフレデリック・オーサー、佐奈宏紀扮する李月龍、赤星昇一郎扮するディノ・F・ゴルツィネのビジュアルがお目見えした。併せて同公演のライブ配信も決定。配信サイト・シアターコンプレックスにて6月10日、19日、20日の公演が配信される。

1985年から1994年まで別冊少女コミック（小学館）で連載され、2018年にはアニメ化を果たした「BANANA FISH」。1980年代のニューヨークを舞台に、ストリートキッズのボス・アッシュと、日本人の少年・英二が、非合法薬物“バナナフィッシュ”の謎を追いかける物語だ。

「『BANANA FISH』The Stage -前編-」

期間：2021年6月10日（木）～20日（日）

劇場：東京都 天王洲 銀河劇場

チケット料金：税込1万2000円

スタッフ

原作：吉田秋生「BANANA FISH」（小学館 フラワーコミックス刊）

演出：松崎史也

脚本：畑雅文

音楽：伊藤靖浩

主催 「BANANA FISH」The Stage 製作委員会

キャスト

アッシュ・リンクス：水江建太

奥村英二：岡宮来夢

マックス・ロボ：内田朝陽

伊部俊一：冨田昌則

ショーター・ウォン：川崎優作

シン・スウ・リン：椎名鯛造

フレデリック・オーサー：早乙女友貴

李月龍：佐奈宏紀

ディノ・F・ゴルツィネ：赤星昇一郎

ほか

※川崎優作の崎はたつさきが正式表記。

(c)吉田秋生・小学館／「BANANA FISH」The Stage製作委員会