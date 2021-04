WOWOWでは現在、BABYMETALの結成10周年を記念した特集を放送中だが、このたび5月以降のラインナップが決定した。

中でも目玉は、結成10周年を記念した全10公演からなる日本武道館公演「10 BABYMETAL BUDOKAN」。「METAL RESISTANCE最終章」というコンセプトのもと、今年1月から4月にかけて東京・日本武道館で行われた10公演のうち、「DOOMSDAY ‒ I~II」を「~Introduction~」として5月30日(日)に、「DOOMSDAY ‒ I~VI」を6月26日(土)に、そして「DOOMSDAY ‒ VII~X」を7月にWOWOWだけのスペシャルバージョンで放送・配信する。

このほかにも、2017年の「BABYMETAL 巨大キツネ祭り in JAPAN」「BABYMETAL LEGEND - S - 洗礼の儀 – 」(ともに8月放送・配信予定)、2019年の「BABYMETAL AWAKENS - THE SUN ALSO RISES – 」(9月放送・配信予定)など、彼女たちの軌跡をたどる貴重なラインナップが目白押しとなっている。