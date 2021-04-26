2021年8月20日(金)からの公開となる劇場版『きんいろモザイクThank You!!』の主題歌を、これまでのアニメシリーズと同様、声優ユニット・Rhodanthe＊が担当することが決定した。
西明日香、田中真奈美、種田梨沙、内山夕実、東山奈央、諏訪彩花の6人によるRhodanthe＊が歌う劇場版『きんいろモザイクThank You!!』の主題歌「きんいろローダンセ」を含む全18～20曲収録予定のGraduation Album『大感謝』が、2021年8月18日(水)にリリースされるのであわせてチェックしておきたい。
【収録予定曲】※曲順未定
♪きんいろローダンセ(劇場版「きんいろモザイク Thank You!!」主題歌)
作詞：yuiko、作曲・編曲：kz(livetune)、ブラスアレンジ：白戸佑輔
♪Cheers／作詞：yuiko、作曲・編曲：白戸佑輔
♪Thank You for Your Smile／作詞・作曲：中塚武、編曲：上杉洋史
♪Harmony
♪Jumping!! (TVアニメ「きんいろモザイク」OPテーマ)
♪Your Voice (TVアニメ「きんいろモザイク」EDテーマ)
♪夢色パレード (TVアニメ「ハロー‼きんいろモザイク」OPテーマ)
♪My Best Friends (TVアニメ「ハロー!!きんいろモザイク」EDテーマ)
♪Happy★Pretty★Clover (「きんいろモザイクPretty Days」主題歌)
♪Shining Star (「きんいろモザイクPretty Days」挿入歌)
♪Starring (「きんいろモザイクPretty Days」挿入歌)
♪さくらいろチェリッシュ
♪さつきいろハルジオン
♪きらめきいろサマーレインボー
全曲、諏訪彩花を加えた6人バージョンで収録……ほか、全18～20曲収録予定
劇場版『きんいろモザイクThank You!!』は、2021年8月20日(金)よりロードショー。各詳細は公式サイトにて。
(C)原悠衣・芳文社／劇場版きんいろモザイクThank you!!製作委員会