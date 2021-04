2021年8月20日(金)からの公開となる劇場版『きんいろモザイクThank You!!』の主題歌を、これまでのアニメシリーズと同様、声優ユニット・Rhodanthe*が担当することが決定した。

西明日香、田中真奈美、種田梨沙、内山夕実、東山奈央、諏訪彩花の6人によるRhodanthe*が歌う劇場版『きんいろモザイクThank You!!』の主題歌「きんいろローダンセ」を含む全18~20曲収録予定のGraduation Album『大感謝』が、2021年8月18日(水)にリリースされるのであわせてチェックしておきたい。

【収録予定曲】※曲順未定

♪きんいろローダンセ(劇場版「きんいろモザイク Thank You!!」主題歌)

作詞:yuiko、作曲・編曲:kz(livetune)、ブラスアレンジ:白戸佑輔

♪Cheers/作詞:yuiko、作曲・編曲:白戸佑輔

♪Thank You for Your Smile/作詞・作曲:中塚武、編曲:上杉洋史

♪Harmony

♪Jumping!! (TVアニメ「きんいろモザイク」OPテーマ)

♪Your Voice (TVアニメ「きんいろモザイク」EDテーマ)

♪夢色パレード (TVアニメ「ハロー‼きんいろモザイク」OPテーマ)

♪My Best Friends (TVアニメ「ハロー!!きんいろモザイク」EDテーマ)

♪Happy★Pretty★Clover (「きんいろモザイクPretty Days」主題歌)

♪Shining Star (「きんいろモザイクPretty Days」挿入歌)

♪Starring (「きんいろモザイクPretty Days」挿入歌)

♪さくらいろチェリッシュ

♪さつきいろハルジオン

♪きらめきいろサマーレインボー

全曲、諏訪彩花を加えた6人バージョンで収録……ほか、全18~20曲収録予定

劇場版『きんいろモザイクThank You!!』は、2021年8月20日(金)よりロードショー。各詳細は公式サイトにて。

(C)原悠衣・芳文社/劇場版きんいろモザイクThank you!!製作委員会